La infanta Elena apura el verano en Palma con un paseo y helados junto a su prima Simoneta: ¿Ha coincidido en Mallorca con el Rey?

Tarde de helados y paseo para Elena de Borbón. La hermana de Felipe VI apura sus días de verano en Palma junto a su prima Simoneta Gómez-Acebo. Con un look relajado, 100% casual, Elena se acercó a una heladería, donde disfrutó de un refrigerio, tal y como publica Última Hora este jueves 21 de agosto. Apunta, además, el diario que el Rey podría haberse desplazado a Mallorca para visitar a su amigo Jaume Anglada, que se encuentra ingresado en el Hospital Son Pases, tras un grave accidente de moto.

Esta visita del monarca, de carácter privado y aún sin confirmación, se habría producido tras el regreso de Su Majestad a España el domingo 17, cuando se desplazó hasta el Cuartel General de la UME, en la Base Aérea de Torrejón (Madrid), donde recibió de primera mano información sobre el despliegue de efectivos militares y la reorganización de las labores de extinción de la ola de incendios que arrasa León, Ourense, Zamora y Extremadura. Ese mismo día, el jefe del Estado expresó su voluntad recorrer las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejen.

Su Majestad habría coincidido entonces con Elena en Palma. La hija mayor de los Reyes eméritos aprovechó los últimos días de agosto para dar un paseo por la capital balear. Allí se dejó caer por la Gelatería Can' Miquel, según informa Última Hora. La hermana de Cristina llevaba una gorra azul marina, chanclas y unos jeans de corte pirata y una camisa de rayas azules y blancas de inspiración marinera. Mientras esperaba en la fila para ser atendida, Elena mantenía una conversación con su móvil que captaba toda su atención.

Lejos de Palma, sus hijos también aprovechan los últimos coletazos de agosto. Hace solo unas horas, Vic colgaba en sus redes el vídeo del concierto de Siempre Así este miércoles 20 de agosto. El grupo sevillano lo dio todo en Marbella, en el Auditorio La Cantera, en el festival Starlite, donde hizo repaso de sus tres décadas de trayectoria.

Su hermano, Froilán, tiró hacia el Norte. El hijo de la infanta Elena asistió al festival de música electrónica Aquasella, celebrado en Coviella (Cangas de Onís, en Asturias). Como publicamos, el mayor de los nietos del rey Juan Carlos se comportó correctamente y acudió a disfrutar del espectáculo en el que se requirió la intervención policial. Se registraron seis detenciones y 503 denuncias, de las cuales 469 estuvieron relacionadas con la tenencia y consumo de drogas en la vía pública. Entre los asistentes, como decíamos, se encontraba Froilán de Marichalar, quien, según se ha informado, se comportó de manera ejemplar y acudió únicamente a disfrutar de la música.