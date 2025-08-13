Pablo Urdangarin inicia la temporada arropado por la familia de su novia y sin ninguno de sus padres

La temporada ha arrancado para Pablo Urdangarin con intensidad y entrega en el amistoso que enfrentó al Fraikin BM Granollers contra el Toyoda Gosei, un encuentro que terminó 30-35 a favor del equipo japonés. El sobrino del rey Felipe VI dejó claro que es un deportista que sabe perder, dando lo mejor de sí y llegando incluso a marcar gol, además de protagonizar buenas jugadas que hicieron vibrar a la afición.

Pablo, que recientemente habló en una entrevista de su madre y de su padre, jugó bajo la atenta mirada de su novia, Johanna Zott, que estuvo acompañada por su madre y su hermana pequeña. Las tres le animaron en todo momento desde la grada, mostrándole su apoyo incondicional en una jornada en la que se notó la ausencia de su padre, Iñaki Urdangarin, y de su madre, la infanta Cristina.

Pablo Urdangarin y, en el centro de la imagen, Johanna Zott

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Pablo chocó accidentalmente contra un rival, que terminó en el suelo visiblemente dolorido. El joven se mostró tan preocupado por el estado del jugador que no escuchó cómo Johanna, su novia, le llamaba desde la grada. Se acercó para ayudarle a incorporarse, un gesto que evidenció su deportividad.

Al concluir el encuentro, ambos equipos se despidieron sonrientes y protagonizaron la fotografía de familia, dejando claro que la deportividad reinó sobre el marcador. Aunque el resultado no fue el esperado, Pablo Urdangarin demostró que afronta la temporada con ganas, compromiso y la humildad de quien entiende que en el deporte se gana y se pierde.