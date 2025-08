Pablo Urdangarin se deshace en halagos hacia su madre, la infanta Cristina: "Es mi mayor fan"

Como apasionado del balonmano, Pablo Urdangarin sigue los pasos de su padre, quien llegara a ser uno de los mejores balonmanistas de España e incluso deportista olímpico. A sus 24 años, juega en el Granollers, donde da lo mejor de sí con el apoyo de su novia, Johanna Zott, que no falta a sus partidos, así como tampoco lo hace su madre, la infanta Cristina. De ella ha hablado el joven en una entrevista que ha concedido a su club, en en el Palacio de Deportes de la localidad catalana.

"Mi madre me ayuda también en los temas fuera del deporte... Es mi mayor fan, que siempre la vemos en las gradas", expresa el sobrino de Felipe VI y doña Letizia en sus declaraciones. Unas palabras que coinciden con todas esas imágenes que la infanta nos ha dejado a lo largo de los años durante los partidos, donde, desde la grada, observa con entusiasmo a su hijo, quien suele acercarse tras terminar de jugar para conversar ella e intercambiar gestos de cariño, como besos y abrazos.

En cuanto a su padre, Pablo afirma: "Siempre lo tengo ahí a mi lado, siempre; en cada entreno, cada partido, y me ayuda muchísimo". Unas declaraciones llenas de amor y admiración hacia su mayor referente, con quien mantiene, además, gran sintonía. Hace un tiempo se comparaba con él en la pista, pero ya ha dejado esas inseguridades a un lado. "Eso ya se me fue hace mucho tiempo, ahora lo tengo más como una ayuda", sostiene.

En este sentido, Pablo habla también de estos consejos que recibe por parte de Iñaki Urdangarin. "Mi padre, al haber jugado al balonmano, lo entiende desde la misma perspectiva que yo", asegura. Y añade: "Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que me comparen, pero entiendo que se haga".

Por el momento, Pablo pone la vista en el verano, una temporada de desconexión que le permitirá en agosto reencontrarse con los suyos, prestando especial atención a su familia, puesto que tanto sus padres como sus hermanos hacen su vida en distintos lugares: tanto Irene como Juan residen en Reino Unido, mientras Miguel se encuentra en nuestro país.

Debido a su condición de deportista, no obstante, también deberá entrenar para comenzar la temporada estando a la altura y repetir éxitos logrados en años anteriores.