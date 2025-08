Zarzuela y Moncloa trabajan sobre el supuesto de que Juan Carlos I muera fuera de España

"Ya se trabaja con planes para un deceso fuera de España", aseguran fuentes conocedoras de las gestiones que se coordinan entre Casa Real y el Gobierno. Cinco años después de que el antiguo monarca decidiera auto exiliarse en España, tanto la familia del Emérito como el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumen que don Juan Carlos ni siquiera se plantea volver a residir en España y todas las fuentes consultadas coinciden que la probabilidad de que una persona de esa edad muera en donde reside es muy alta.

La salud del anterior jefe del Estado es "buena", según las fuentes consultadas aunque de vez en cuando "tiene que cambiarse las pilas", cosa que suele hacer en Suiza y en España, dependiendo de los que se trate, y "está muy vigilado y en las mejores manos", señalan. Eso sí, a nadie se le escapa que el padre de Felipe VI va para los 88 años, los que cumplirá el próximo 5 de enero, posiblemente en Abu Dabi y rodeado de incondicionales y buena parte de sus parientes: es decir, su hermana la infanta Margarita y su familia, sus hijas las infantas Elena y Cristina, y todos los nietos de las infantas, pero no su mujer, la reina doña Sofía, ni su hijo ni sus nietas Borbón Ortiz (la princesa Leonor y la infanta Sofía), ni por supuesto la reina Letizia.

El Emérito dijo que se autoexilió porque pretendía con su marcha minimizar el daño causado a la Corona

En el verano de 2020, el marido de la reina Sofía se marchó a Abu Dhabi. El Emérito dijo que pretendía con su marcha minimizar el daño causado a la Corona, entendemos que por asuntos tan turbios como que se libró de condenas por prescripción, porque reguló y pagó, o porque fue inviolable cuando cometió los delitos. Pero exonerado en términos formales pero señalado como comisionista y defraudador, eso sí, impune.

Pro fue su hijo quien actuó frente a los negocios paralelos con los que se ha enriquecido su padre en los años de reinado. Don Juan Carlos se marchó después de que su propio hijo le retirara públicamente la asignación que administra como jefe de la Casa del Rey, poco más de 200.000 euros a año que no tienen gran importancia para Su Majestad (es lo que le cuestan solo sus habituales viajes en avión privado) por las cifras materiales pero sí por la humillación que supuso que el Rey de España tuviera ese gesto con su propio padre para ser coherente con la ejemplaridad que defiende el actual Monarca. La respuesta de don Juan Carlos fue irse y emitir una carta: "Mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu responsabilidad", rezaba la música en la que justificaba su mudanza al Golfo Pérsico, a residir bajo el paraguas de sus amigos árabes, en una teocracia que poco tiene que ver con regímenes democráticos.

Y no ha vuelto salvo esporádicamente, a cuestiones médicas, a sus regatas de Galicia, a alguna boda o funeral o a otras celebraciones familiares como el cumpleaños de la infanta Elena o el 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Pero no se le permite pernoctar en el palacio de la Zarzuela. Hizo tentativa de regresar a su país en las navidades de 2020, cuando el COVID aún mataba mucha gente y el antiguo monarca había recibido el privilegio de vacunarse junto a sus hijas las Infantas antes que muchos españoles. Hizo tres regularizaciones fiscales, supuestamente con la ayuda de amigos que le prestaron dinero para que Hacienda cerrara las inspecciones contra él. Pero no funcionó. Trató de vender el mensaje de que era víctima de juicios mediáticos pero las pruebas (que no condenas) de su reprochable conducta se unieron a los bochornos de sus amantes repartiendo estopa, entrevistas y fotos por portadas de revistas y periódicos y hasta platós de televisión. En marzo de 2022, el Emérito envió una misiva a su hijo para confirmar su decisión de trasladar la residencia "de forma permanente" a Abu Dhab, "lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad", decía.

Tras pagar millones a Hacienda y lograr que se cerraran los expedientes fiscales, hizo su primer viaje a España, que supuso un baño de masas y un circo mediático de tal dimensión que su hijo le llamó a capítulo y mantuvieron en Zarzuela una conversación de 4 horas tras la cual don Juan Carlos salió de España viajando de noche para regresar de nuevo hacia su exilio. Después, ha vuelto muchas veces, pero no duerme en Palacio, ni en Zarzuela ni en Marivent ni por supuesto en el Palacio Real. Y no parece que vaya a regresar de forma permanente.