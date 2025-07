La infanta Sofía, hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia, ya tiene decidido su próximo paso académico y vital. Después de finalizar sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, la hermana de la princesa Leonor continuará su formación en un entorno internacional, pero esta vez centrada en el mundo de la política y las relaciones internacionales.

Según ha confirmado oficialmente la Casa Real, la infanta Sofía cursará a partir de septiembre de 2025 el grado en Política y Relaciones Internacionales en el Forward College, una universidad privada de prestigio que imparte un programa académico único en Europa. Los estudios se desarrollan en tres ciudades distintas durante tres años: Lisboa, París y Berlín. El modelo educativo se basa en la formación internacional, la convivencia multicultural y un enfoque práctico de las ciencias políticas.

Con esta confirmación oficial, se despejan las dudas que existían sobre los próximos pasos de la hija menor de los Reyes. Su formación continuará lejos de España, pero conectada estrechamente con la vida institucional del país, y con un coste elevado, que asumirán personalmente Felipe VI y Letizia como parte de la preparación de su hija para el futuro.

Una inversión personal de los Reyes: 55.500 euros en total

El coste del programa es significativo. Cada curso académico supone un desembolso de 18.500 euros, por lo que el grado completo tendrá un coste total de aproximadamente 55.500 euros, siempre que los precios no se actualicen al alza en los próximos años. Esta cifra incluye la residencia en los tres campus en los que se imparte el programa, pero no contempla otros gastos adicionales como manutención, billetes de avión, material académico o seguros médicos, que correrán también por cuenta de los padres de la infanta.

Como ocurre con otros gastos personales de los miembros de la familia real, será el propio matrimonio real quien sufrague este importe de su bolsillo, es decir, no con cargo a los presupuestos públicos destinados a la Casa del Rey.

¿En qué consiste la formación elegida por la infanta Sofía?

El grado en Política y Relaciones Internacionales del Forward College está adscrito a la Universidad de Londres y dirigido académicamente por la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE). Se trata de un plan de estudios impartido íntegramente en inglés, con grupos reducidos de no más de 15 alumnos, lo que permite una enseñanza casi personalizada.

El primer año del programa, correspondiente al curso 2025-2026, se realizará en Lisboa, donde la infanta Sofía vivirá y estudiará en la residencia universitaria. El segundo año tendrá lugar en París, y el tercero en Berlín. Además de las asignaturas obligatorias, el plan de estudios permite elegir entre diversas optativas como Filosofía, Historia o Gestión de Empresas, lo que permite a los alumnos personalizar su formación en función de sus intereses.

La propia universidad describe la experiencia como "un viaje único a través de países, viviendo, aprendiendo y forjando amistades para toda la vida en un grupo multicultural de 150 estudiantes". La oferta educativa se completa con clases de idiomas, escritura académica, oratoria y debate, habilidades consideradas esenciales para el desarrollo de futuros líderes o profesionales del ámbito diplomático e institucional.

Prácticas, proyección internacional y salidas profesionales

El programa incluye prácticas profesionales para que los estudiantes adquieran experiencia real en instituciones públicas o privadas. Ex alumnos del Forward College trabajan actualmente en organismos como el Parlamento alemán, consulados o entidades internacionales, y muchos continúan su formación con másteres en universidades de élite como el King's College de Londres o la propia LSE.

La universidad pone un especial énfasis en desarrollar competencias prácticas, como la capacidad de análisis, la comunicación política o la gestión de conflictos internacionales, un perfil muy valorado tanto en organismos gubernamentales como en ONGs o empresas multinacionales.

Una elección distinta a la de la Princesa Leonor

La decisión de la infanta Sofía marca un camino académico diferente al de su hermana mayor, la princesa Leonor, heredera al trono, quien sigue una formación militar como parte de su preparación institucional. Leonor acaba de graduarse en la Escuela Naval de Marín, en Galicia, y el próximo curso ingresará en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

En cambio, Sofía ha optado por continuar sus estudios en el ámbito civil y académico, con un itinerario que, según fuentes cercanas a Zarzuela, fue elegido de común acuerdo con sus padres. La única condición impuesta por los Reyes fue que sus estudios se desarrollaran en destinos bien conectados con España, para facilitar que pueda seguir participando en actividades institucionales si así se requiere.

De este modo, con su elección, la infanta Sofía descarta por ahora la formación militar y apuesta por una trayectoria enfocada en la política internacional y la diplomacia, áreas que sin duda serán útiles para su papel dentro de la familia real, aunque sin un rol sucesorio directo.