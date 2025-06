La princesa Amalia, de 21 años, sigue los pasos de sus homólogas europeas, Leonor de Borbón, Elizabeth de Bélgica o Ingrid de Noruega, e inicia su formación castrense el próximo curso. La hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda vestirá el uniforme militar y lo compaginará con sus estudios universitarios de Derecho Holandés en la Universidad de Ámsterdam, donde ya se ha licenciado de Política, Psicología y Economía.

"Participará en el programa de formación de Defensity College durante los dos próximos años académicos. Este es el programa de estudiantes trabajadores de Defensa, donde se entrena a los estudiantes para convertirse en reservistas militares. La Princesa de Orange ha solicitado plaza y ha sido admitida", ha anunciado la Casa Real holandesa este lunes en un comunicado.

La decisión ha supuesto toda una sorpresa para los ciudadanos, pues el rey no es no es jefe de las Fuerzas Armadas desde 1848, por lo que no es imprescindible que reciba esta formación. Guillermo de Holanda, sin embargo, decidió de manera voluntaria recibir instrucción militar para reforzar el vínculo entre la Corona y las Fuerzas Armadas y su hija, que pasó un año en Madrid bajo la protección de los reyes Felipe y Letizia tras ser amenazada por la mafia, ha tomado ejemplo.

La noticia llega apenas unas horas después del tradicional posado familiar en los jardines del palacio de Huis ten Bosch. Los reyes y sus hijas han paseado felices y sonrientes ante los fotógrafos convocados para dar por inaugurado el verano y la heredera, que se cayó de su caballo hace unos días y tuvo que ser intervenida de urgencia por una fractura en el brazo, ha asegurado que se encuentra ya muy recuperada de la lesión.

