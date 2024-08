La reina Sofía sustituye a los reyes Felipe y Letizia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Con los reyes disfrutando de sus vacaciones privadas junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, fue la reina emérita la que este domingo representó a la Familia Real en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que acabaron con cinco medallas de oro, cuatro de plata y nueve de bronce para los y las deportistas españolas. Otros representantes de la realeza europea como Alberto de Mónaco o los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia estuvieron junto a doña Sofía en el palco de autoridades.

Tras dos semanas de competición en las que el deporte se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad, los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin. Durante estas semanas, la Familia Real respaldó a la delegación española y no fue menos en la ceremonia de clausura.

La emérita tomó el relevo de Felipe VI y se convirtió en el último miembro de la Familia Real en arropar a los deportistas españoles en la recta final de las Olimpiadas. Todo un talismán, ya que con la presencia de doña Sofía en la final femenina de waterpolo, celebrada el sábado, el combinado español consiguió la medalla de oro.

La mujer de don Juan Carlos, durante su paso por París, también visitó los deportistas españoles en la Villa Olímpica. Mantuvo un encuentro con la delegación española y transmitió su admiración por el espíritu olímpico.

Un paso por París que concluía este domingo asistiendo, en primer lugar, a la recepción ofrecida por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, junto a su mujer, Brigitte Macron, en el Palacio del Eliseo, antes de ocupar un puesto de honor en el palco de autoridades de la ceremonia de clausura de los Juegos. Para esta jornada, escogió un vistoso y favorecedor conjunto de seda compuesto por pantalón y levita con cinturón de estampado vegetal multicolor sobre fondo blanco.

Aunque don Felipe y doña Letizia no estuvieron en la clausura, sí mostraron su apoyo y su orgullo a los españoles y españolas compartiendo un significativo mensaje en redes sociales: "La delegación española no ha podido representar mejor en estos Juegos Olímpicos a nuestro país. En cada competición habéis ido más allá de vuestros propios límites y nos habéis ofrecido una gran lección de disciplina, superación, esfuerzo, trabajo en equipo y humildad. Como resultado, no solo traéis a España 5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 9 medallas de bronce, sino también incalculables dosis de admiración y respeto hacia vosotros. Por eso, hoy más que nunca, sois El Corazón de España. ¡¡Enhorabuena y gracias por tanto!!".