Carolina Marín hace saltar las alarmas sobre su futuro: "Estoy destrozada, no sé si volveré a coger una raqueta"

Carolina Marín (31), medalla de oro en los Juegos de Río 2016, ha anunciado este domingo a través de un vídeo que, tras lesionarse su rodilla izquierda en París, tiene el alma destrozada y no sabe si volverá a coger una raqueta.

"Estoy destrozada, no os puedo decir otra cosa, tengo el alma totalmente destrozada. Ha sido un golpe muy duro, necesitaré mucho tiempo, más de lo que las lesiones previas he necesitado. Necesito recomponerme, sobre todo físicamente, la operación afortunadamente ha salido todo muy bien, pese a que ha sido la peor vez que me he destrozado la rodilla", ha manifestado la deportista en un vídeo compartido por su departamento de prensa en redes sociales.

Asimismo, la triple campeona del mundo y ocho veces campeona de Europa ha sentenciado que no sabe si volverá a coger una raqueta de bádminton. Tras lesionarse en París a tan solo once puntos de conseguir la plaza para la final, la onubense necesita recuperarse, tanto física como psicológicamente.

? Carolina Marín habla por primera vez tras lesionarse en los Juegos Olímpicos de París 2024.



''Ha sido el golpe más duro de mi carrera, no sé si volveré a coger una raqueta''#París2024 #ParísRTVE11a pic.twitter.com/xac6iwiz49 — Teledeporte (@teledeporte) August 11, 2024

"No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos, no lo sé. Ahora mismo es en lo que menos pienso, lo que más piensa mi cuerpo y sobre todo mi mente es tener paz y tranquilidad conmigo misma", ha señalado visiblemente emocionada.

Para superar esta situación, Carolina ha pedido a los aficionados "espacio" y ha agradecido todo el cariño que ha recibido durante estos últimos días. "Sé que no tengo que demostrar nada a nadie, era algo que quería demostrarme a mí misma. Ahora Carolina necesita rodearse de su familia, de sus amigos y de su gente y recomponiéndose poco a poco", ha concluido.

La jugadora se lesionó durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante la china He Bing Jiao. Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, Marín, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de disputar y perder dos puntos más ante Jiao, no pudo continuar.

Entre lágrimas, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle. La ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2016 se quedó sin medalla tras no poder disputar, también por una grave lesión en la rodilla izquierda, los juegos de 2020 en Tokio. Tras sus lágrimas de dolor en la pista, recibió el caluroso apoyo de la afición española, entre ellos, el mensaje de Felipe VI y doña Letizia.