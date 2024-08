La llegada de Carolina Marín a España con sonrisa y muletas: "No es el final"

Carolina Marín ha llegado pasado el mediodía de este lunes, 5 de agosto, al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras retirarse este domingo de la semifinal de bádminton por una lesión en su rodilla derecha, la misma de la que ya fue operada en 2019. Ha sido recibida entre aplausos por decenas de aficionados.

"Todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy a al hospital, que me hagan pruebas y a ver qué sale, ahí tomaremos decisiones", ha expresado la deportista onubense a los medios de comunicación nada más poner un pie en España.

Así ha sido la espectacular ovación a Carolina Marín a su llegada a España ??https://t.co/Gv6tqALnMC — laSexta (@laSextaTV) August 5, 2024

La jugadora de 31 años se lesionó durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante la china He Bing Jiao y tuvo que retirarse del torneo, todo en un partido que dominaba a placer (21-14, 10-6) y en el que la rodilla volvió a despertar sus pesadillas.

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, Marín, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de disputar y perder dos puntos más ante Jiao, no pudo continuar. Entre lágrimas, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle. La ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2016 se quedó sin medalla tras no poder disputar, también por una grave lesión en la rodilla izquierda, los juegos de 2020 en Tokio. Tras sus lágrimas de dolor en la pista, recibió el caluroso apoyo de la afición española, entre ellos, el mensaje de Felipe VI y doña Letizia.