Letizia y Felipe arropan a Carolina Marín tras 'romperse' en los Olímpicos: "Eres nuestra campeona"

Momento desgarrador el que se ha vivido este domingo en París. Carolina Marín jugaba con maestría la semifinal de bádminton contra la china Bing Jiao He. Iba ganando cuando se ha doblado la rodilla en un mal paso y se ha tirado al suelo gritando de dolor. La ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2018 ha intentado continuar con una rodillera pero ha sido imposible y ha solicitado la retirada ahogada en llanto. Unas impactantes imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han llegado a la Casa Real española, desde donde los reyes Felipe y Letizia han querido arropar a la atleta: "Eres nuestra campeona, no hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado al mundo, la más digna representación del espíritu olímpico".

El mensaje de los monarcas continúa: "Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro".

#Paris2024| @CarolinaMarin, eres nuestra campeona



No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico



Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro pic.twitter.com/75hgiqr1kE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 4, 2024

Hay que recordar que la relación entre Carolina Marín y la familia real española va un paso más allá porque, tras conseguir su oro olímpico, doña Letizia la invitó en una audiencia privada en Zarzuela para hacerle una sorprendente propuesta: darle clases particulares de bádminton a sus hijas, Leonor y Sofía. "Quería que yo fuera a palacio para darle clases a las niñas. Eso no ha pasado, pero bueno… ya solamente con el hecho de decirme que ella quería que sus hijas jugasen al bádminton me hizo muchísima ilusión", desveló la campeona. "Me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante, en aquel campeonato nos siguió bastante, me dijo algunos resultados que yo me quedé alucinando porque no me lo esperaba de ella".

El pasado miércoles, la princesa y su hermana se reunieron con Marín y protagonizaron un encuentro muy cercano en la Villa Olímpica que inmortalizaron con una foto para el recuerdo. El próximo mes de octubre, además, Leonor entregará el premio Princesa de Asturias del Deporte a Carolina en el Teatro Campoamor de Oviedo.

