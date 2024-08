Peligra la asistencia de Kate Middleton en los Juegos Olímpicos: el gran riesgo que debe evitar la princesa

La reaparición de Kate Middleton tras su cita en el Trooping the Colour y en la final de Wimbledon podría retrasarse más de lo esperado. La princesa de Gales sigue recibiendo tratamiento contra el cáncer pese a que en sus últimas apariciones se mostrara cómoda y con fuerzas para asumir sus compromisos. Sin embargo, no todo vale, y en estos momentos el descanso es fundamental. Por ello es muy probable que la esposa de Guillermo de Inglaterra no asista, finalmente, a los Juegos Olímpicos de París 2024, como se deslizó en un primer momento desde la prensa británica.

Según aseguraban varias fuentes, Kate tenía previsto apoyar a los deportistas británicos en vivo y en directo durante esta semana. "Está ansiosa por visitar París para ver las competiciones deportivas", contaron a Daily Express fuentes cercanas a su entorno. "Quiere aprovechar que se encuentra bien para esforzarse y asistir a más eventos los próximos meses (...) Le encantaría ir porque tiene recuerdos muy entrañables de Londres 2012 y está deseando asistir a otras olimpiadas mientras se celebre tan cerca de casa", añadieron. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas.

Mientras el Kensington Palace guarda silencio sobre el supuesto viaje de Kate a la capital francesa, el experto en realeza Phil Dampier ha declarado a The Mirror que aunque está seguro de que a la princesa le "encantaría" asistir a los Juegos Olímpicos, si lo hace o no con Guillermo "dependerá exclusivamente del consejo de sus médicos": "Fue genial verla en el Trooping the Colour y en Wimbledon pero tendrá que controlar su ritmo a partir de ahora y no volverá pronto. Ella aún está en tratamiento y en recuperación, por lo que necesita tener cuidado".

Los riesgos de acudir a los JJ.OO.

El experto ha explicado que este tipo de eventos son "un caldo de cultivo para los virus y hay muchos casos de covid en estos momentos. Lo peor que le podría pasar a Kate Middleton es contraerlo". Asimismo, ha dejado claro que los príncipes de Gales están siguiendo muy de cerca los triunfos del equipo inglés y les envían todo su apoyo desde la distancia.

La nuera de Carlos III está viviendo su primer verano desde que le diagnosticaran un cáncer. Actualmente continúa bajo la atención médica para vencer a la enfermedad que la mantiene alejada de sus labores institucionales. Hace unos días, de hecho, viajó a Tresco, isla al suroeste de Inglaterra donde disfruta con sus hijos de estos días de sol y playa.