Cuando Guillermo rompió con su novia Kate: una escapada a Ibiza y la fiesta de disfraces que encendió la llama

Son el matrimonio perfecto. Guillermo y Kate representan la imagen de la felicidad y de la estabilidad. Son también el epítome de la unión ideal. Sin embargo, durante su noviazgo tuvieron sus más y sus menos. Como cualquiera. Episodios como estos son los que revela ahora el cronista de la realeza Robert Jobson, autor de bestsellers y periodista del Sunday Times en su nuevo libro Catherine, the Princess of Wales: The Biography, que sale a la venta en Reino Unido el 1 de agosto.

Robert Jobson rescata el pasado de Kate Middleton, de 42 años, y se remonta a su época de estudiante cuando conoció al hijo del entonces príncipe Carlos de Inglaterra. La historia, de cuento de hadas, es la siguiente: una chica atractiva, inteligente y ambiciosa, de clase media, y el príncipe heredero se enamoran en el campus de la Universidad de St. Andrews.

Con su boda, el 29 de abril de 2011, la joven Kate se convierte en duquesa de Cambridge. Tienen tres hijos. Tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022, Carlos se proclama monarca y los duques se convierten en príncipes de Gales. Un paso más en su camino al trono. Este es relato que nos han contado.

El cronista revela ahora que Kate y Guillermo tuvieron un bache antes de casarse. Fue en 2007. Tanto que llegaron a romper. El príncipe la dejó. Ambos buscaban su propio espacio. "Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono", relata el autor. Sin embargo, y como la historia nos ha hecho ver, se arreglaron. La joven se refugió en su madre Carole y se escapó unos días a Ibiza con una amiga. Una llamada de teléfono de 30 minutos y una fiesta de disfraces volvieron a prender la llama entre los dos. En la fiesta, Freaking Naughty, ambos se besaron. Ella iba disfrazada de enfermera.

Kate, que lucha desde hace meses contra el cáncer, tal y como ella reveló en marzo, se ha ganado el cariño de la gente. Cercana, afectuosa y comprometida con la infancia, los jóvenes y la salud mental, la princesa posee un gran magnetismo social. En sus numerosos viajes, ha hecho gala de su simpatía, sentido del humor y sentido ético del trabajo. Los príncipes herederos, que representan el futuro de la monarquía, son los miembros más populares de los Windsor.