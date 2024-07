¿Está preparando Meghan Markle sus memorias? El golpe definitivo en el peor momento de Kate Middleton y Carlos III

En su entrevista con Oprah Winfrey en 2021 y en el documental de Netflix que llegó a finales de 2022, el príncipe Harry y Meghan Markle se desahogaron acerca de sus experiencias con la Casa Real británica, a la que acusaron de racista. Instalados en Estados Unidos desde que abandonaran la realeza en 2020, ahora la duquesa de Sussex tendría sobre la marcha otro proyecto con el que avivaría todavía más la guerra mediática entre ambas partes.

Así al menos lo asegura Tom Bower, el autor del libro no autorizado de Harry y Meghan (Venganza: Meghan, Harry, y la guerra entre los Windsor): "Todavía estamos esperando la autobiografía de Meghan, que estoy seguro de que está escribiendo, es una buena escritora, y estará llena de veneno y mentiras. No dirá la verdad porque quiere un titular sensacionalista. Esa es la mejor arma que puede utilizar", ha dicho el periodista en The Sun. Al mismo tiempo, el escritor sostiene que Harry está "más preocupado" que de costumbre por lo que puede venir.

Unas afirmaciones que llegan en plena recuperación de Carlos III y Kate Middleton por sus enfermedades. Mientras que el soberano británico retomó su agenda en abril, la princesa de Gales ha reaparecido en solo dos ocasiones desde que anunciara su cáncer: en el Trooping de Colour a mediados de junio y el pasado 14 de julio en la final de Wimbledon, una de sus citas favoritas en las que, este año, la mujer de Guillermo de Inglaterra entregó el trofeo al campeón murciano Carlos Alcaraz.

Por parte de Meghan, hay que recordar que no viajó con Harry a Reino Unido cuando el rey Carlos, en febrero, anunció su enfermedad. Desde entonces, el duque de Sussex ha viajado a Londres en varias ocasiones, pero por motivos de agenda.