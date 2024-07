El mote con el que Carlos III llama a Meghan Markle, según un experto en royals

El príncipe Harry y Meghan Markle no siempre han estado distanciados de la familia real británica. Cuando los duques de Sussex tenían una buena relación con el resto de miembros de los Windsor, el actual monarca británico le puso un apodo a Meghan Markle.

Tal y como cuenta Katie Nicholl, experto en royals, en su nuevo libro The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, el rey Carlos III apodó a su futura nuera como 'tungsteno' por su capacidad de resistencia y dureza. Actualmente, se desconoce si el monarca continúa refiriéndose a la exactriz con este mote.

La última vez que coincidieron Meghan y Carlos III fue en septiembre de 2022 en el funeral de la reina Isabel II. Desde entonces, la mujer del príncipe Harry no ha pisado Inglaterra. De hecho, no acompañó al hermano del príncipe Guillermo en los contados viajes que ha realizado en lo que llevamos de 2024 a la capital londinense.

Hay que recordar que, en este año, el príncipe Harry solo ha visitado a su padre a principios de año cuando Carlos III anunció que tenía cáncer. Meses más tarde, en abril, Harry viajó hasta Londres por motivo de los Juegos Invictus, pero por supuestos problemas de agenda no se reunió con el monarca.

En enero de 2020, Harry y Meghan renunciaron al cargo de miembros de la realeza y dejaron atrás Reino Unido para instalarse en Estados Unidos. Dieron este paso porque, según ellos, querían vivir lejos de la presión mediática para educar a sus hijos libremente y ser económicamente independientes.