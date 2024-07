Kate Middleton, en pleno tratamiento, lanza un mensaje tras reaparecer en Wimbledon: "Conozco el poder de la naturaleza"

Fue el pasado domingo, 14 de julio, cuando la princesa de Gales reapareció en Wimbledon, una de sus citas favoritas, y acabó entregando el trofeo al ganador, el murciano Carlos Alcaraz. Días después, Kate Middleton ha dejado un mensaje en las redes sociales que comparte con su marido. Está relacionado con una de las causas que apoya.

Con motivo de la inauguración de los nuevos jardines del Museo de Historia Natural, ha rescatado una publicación de 2021 en la que aparece con unos niños en el Museo de Historia Natural. Ha acompañado el post con este mensaje: "Apoyo el compromiso del Museo de crear un espacio especial que anime a personas de todas las edades a reconectarse con la naturaleza y aprender más sobre cómo podemos proteger nuestro mundo natural".

Y ha sentenciado el mensaje con unas palabras que bien pueden estar relacionadas con su situación actual: "Conozco el poder de la naturaleza para apoyar nuestro desarrollo y bienestar, tanto al brindarnos alegría como al ayudarnos a mantenernos física, mental y espiritualmente saludables".

Fue el pasado mes de marzo cuando, a través de un vídeo en sus redes sociales, desveló que padece cáncer. Se sometió a una cirugía abdominal en enero, de la cual sí informó la Casa Real británica. Según explicó, fue después cuando le terminaron diagnosticando cáncer. Aseguró que no lo contó antes pensando en sus hijos. A día de hoy, la institución no ha desvelado el tipo de cáncer que sufre la nuera de Carlos III. El rey, por su parte, también padece cáncer. Sus problemas de salud se conocieron prácticamente al mismo tiempo, marcando uno de los años más difíciles para la corona británica. Mientras que el soberano retomó su agenda pública en abril, Kate reapareció en el Trooping The Colour el pasado 15 de junio y por segunda vez este domingo, en el Grand Slam de tenis.