Kate Middleton cambia la campiña inglesa por la playa: así es el refugio veraniego de la princesa en plena lucha contra el cáncer

Primer verano para la princesa de Gales desde que le diagnosticaran un cáncer el pasado mes de marzo. Kate Middleton continúa en tratamiento para vencer a la enfermedad que la mantiene alejada de sus labores institucionales aunque en las últimas semanas hemos podido disfrutar de su presencia en algunos actos importantes, como la ceremonia del Trooping de Colour o la final de Wimbledon, donde entregó el trofeo al español Carlos Alcaraz. Y así, muy recuperada y con buen ánimo, la esposa de Guillermo de Inglaterra ha viajado a Tresco, una isla al suroeste de Inglaterra donde disfruta estos días de sol y playa.

Numerosos veraneantes han podido ver a la princesa de Gales y su familia paseando por la isla, que se encuentra a muy pocos kilómetros de la costa de Cornualles, en el archipiélago de las Sorlingas. Se trata un lugar muy tranquilo de retiro familiar que cuenta con varias atracciones turísticas como jardines tropicales, spas, varios restaurantes y largas playas de aguas cristalinas.

Según el diario alemán Bunte, Guillermo, Kate y sus hijos disfrutan de estos días como una familia más: "Eran las doce en punto del mediodía. Se echaron a un lado cortésmente mientras nosotros corríamos. Kate se escondió detrás de un árbol cuando pasaron dos ciclistas. Luego volvió a salir. Parecía que estaba jugando al escondite con los pequeños", dice uno de los testigos. "Nos sorprendió mucho tanta normalidad y nos impresionó la belleza de Kate: pantalones cortos, gafas de sol, una mujer hermosa".

Precisamente estos días de asueto coinciden con la publicación de la última biografía de Kate Middleton, que está generando mucho ruido dentro y fuera de Reino Unido. Catherine, the Princess of Wales: The Biography, escrita por el cronista real Robert Jobson, desvela episodios desconocidos en la vida de los príncipes de Gales, como una ruptura durante su noviazgo de la que no se tenía constancia. "El príncipe la dejó porque buscaba su propio espacio. Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono", relata el autor. La reconciliación llegó poco después: una llamada de teléfono de 30 minutos y una fiesta de disfraces volvieron a prender la llama entre los dos. Ella, por cierto, iba disfrazada de enfermera.