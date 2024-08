Tres años después de que hicieran temblar los cimientos de la monarquía británica con una entrevista en la que hablaban de suicidio, racismo y desesperación, Harry de Inglaterra y Meghan Markle han vuelto a sentarse juntos frente a las cámaras de televisión. Ha sido este domingo, coincidiendo con el 43 cumpleaños de la duquesa, en Sunday Morning, un programa de la CBS en el que han presentado su nueva iniciativa solidaria: una campaña para proteger a los menores de los peligros 2.0 y el suicidio.

La esposa del príncipe Harry ha recordado sus peores momentos en Buckingham Palace y ha asegurado que "hablar sobre pensamientos suicidas" fue parte de su curación. Volcada en esta nueva acción solidaria de la Fundación Archewell con la organización The Parents Network, afirma: "Creo que cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es ser capaz de ser realmente abierto al respecto". Y ha añadido: "Realmente no he tocado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiera así y nunca querría que alguien más hiciera ese tipo de planes". Así las cosas, asegura: "Si expresar lo que he superado salvará a alguien o animará a alguien en su vida a controlarlo y no asumir que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena".

The Duke and Duchess of Sussex's Archewell Foundation is launching The Parents Network to support parents of children affected by online bullying. Jane Pauley talks with Prince Harry and Meghan Markle and to parents in the foundation's pilot program. https://t.co/ah9e8kMkWO pic.twitter.com/rZpmvGa7le — CBS Sunday Morning ? (@CBSSunday) August 4, 2024

Fue en 2021 cuando la duquesa de Sussex le confesó a Oprah Winfrey en su primera entrevista tras el Megxit que había querido quitarse la vida: "Me avergonzó mucho decirlo en ese momento y me avergonzó tener que admitirlo especialmente ante Harry, porque sé cuánta pérdida sufrió. Pero sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente ya no quería estar viva", dijo.

Sobre Archie y Lilibet

En esta entrevista pregrabada, Harry y Meghan se reunieron con un grupo de padres que perdieron a sus hijos por suicidio. Charlaron con ellos y les ofrecieron todo el apoyo desde su asociación y hablaron de sus propios miedos como padres: "Nuestros hijos son pequeños, tienen tres y cinco años, son increíbles, pero lo único que queremos hacer como padres es protegerlos", dijo la duquesa. "En los viejos tiempos, si había niños bajo tu techo sabías lo que estaban haciendo. Al menos estaban a salvo. Pero ahora, en la habitación de al lado, en una tableta o en un teléfono, podrían bajar por estas madrigueras de conejos y en 24 horas podrían estar quitándose la vida".

Meghan aseguró a la presentadora Jane Pauley que cualquier paso en esta lucha es importante: "Tienes que empezar por algún lado. Cualquiera que vea esto o cualquiera que sea capaz de lograr un cambio debe mirar a través del lente de '¿Y si este fuera mi hijo o mi hija?". Y añade: "Tu hijo o hija que llega a casa alegre y un día, justo bajo mi techo, toda nuestra vida cambia por algo que está completamente fuera de mi control. Y si lo miras como padre, no hay forma de verlo de otra manera que intentar encontrar una solución".

Los duques de Sussex finalizaron su intervención con un sincero ofrecimiento: "Para cualquiera que tenga un hijo afectado por los daños de las redes sociales, estamos aquí para apoyarlo. Nuestra comunidad segura y solidaria está disponible para todos los padres y cuidadores que navegan por el complejo mundo digital".