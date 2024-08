Letizia se salta el protocolo en París y presume de gafas de sol rebajadas, aptas para todos los bolsillos

La imagen de la reina en las gradas de la pista Philippe-Chatrier, donde ha visto a Carlos Alcaraz pasar a semifinales en un durísimo partido contra el americano Tommy Paul, ha sido toda una sorpresa. No porque no la esperáramos (que sí) ni por el look informal que luce estos días en los Juegos Olímpicos (jeans y polo español) sino por un llamativo complemento que el protocolo real no la deja llevar en su día a día: unas gafas de sol.

Y es que a más de 35º bajo del sol abrasador del 1 de agosto no hay protocolo que valga. La reina se ha protegido de los rayos con un abanico rojo, que colocaba haciendo pantalla sobre su cara, y unas modernísimas gafas de sol. Es la primera vez que las luce en 'acto de servicio' y lo ha hecho, como siempre, con una naturalidad y una elegancia innatas.

El modelo, que le se adaptaba perfectamente a sus facciones, es de montura color negro, cristales espejados y forma redonda, firmadas por una de sus diseñadoras fetiche: Carolina Herrera. Ahora, además, están rebajadas en un 60% y son aptas para todos los bolsillos: 67.60 euros.

Las gafas solares no están vetadas 'per se' pero es de mala educación saludar a otra persona con ellas puestas, pues evitan el contacto visual directo. Tampoco está bien visto utilizarlas en espacios interiores, por lo que terminan siendo un complemento molesto. Así, los reyes Felipe y Letizia, al igual que otros royal europeos, limitan al máximo, descartándolas en actos institucionales.