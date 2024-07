Victoria Federica se alía con una nueva Casa Real y se posiciona sobre el heredero al trono... pero no de España

Victoria Federica está, definitivamente, en todas partes. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se convirtió en uno de los rostros de moda de la alta sociedad una vez decidió abrir sus redes sociales y nutrirse de su imagen pública. En el ámbito televisivo lo demostró con su participación en El Desafío, programa donde se la podrá ver concursando en unos meses y, ahora, lo ha hecho con su participación en un vídeo promocional que no ha pasado desapercibido.

Se trata de la nueva campaña de Max para promocionar los nuevos capítulos de una de sus producciones más exitosas: La casa del dragón. Así se aprecia en el spot que la plataforma ha lanzado este martes, y en el que la nieta del rey emérito aparece entrando en una cafetería del centro de Madrid tras haber trasnochado. Como cada lunes, Max estrenó en la madrugada el cuarto capítulo de la precuela de Juego de Tronos.

En el vídeo son las 8.00 horas y Vic entra en el establecimiento con unas gafas de sol. "Tú también viste el capítulo, ¿no?", le dice una empleada detrás de la barra, a lo que ella responde: "Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño". No se posiciona ni sobre Team Black ni sobre Team Green. Sin embargo, asegura que cuando se posicione, lo hará para apoyar a "la legítima heredera", es decir, a Rhaenyra. Por tanto, se coloca en favor del bando de los Negros.

Quinta en la línea de sucesión al trono español. Que Dios les de mucha salud a Leonor y Sofía pic.twitter.com/s1aFcN2Nvg — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) July 9, 2024

Esta nueva colaboración de la prima de Leonor y Sofía con la plataforma se ha convertido en uno de los temas de conversación de este martes en las redes sociales, donde muchos han criticado el resultado del spot.

"La única forma de unir a los verdes y los negros puede ser para destruir a quien haya tenido la idea de que este anuncio", "Nos obligan a creer que Victoria Federica es una de las grandes influencers del país (solo porque pertenece a la Familia Real española) y yo solo veo falta de carisma se mire por dónde se mire" o "Quinta en la línea de sucesión al trono español. Que Dios les de mucha salud a Leonor y Sofía" son algunos de los comentarios que se leen en X.