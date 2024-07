Victoria Federica inaugura el verano de Ibiza: planazo de aperitivo en la playa con amigos y ese 'look Off-White'

Atención, Ibiza: arranca el verano. Victoria Federica es para Ibiza lo que Ibiza es para Vic. Su plan de este año es una escapada playera con su panda de amigos: la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha aterrizado en la isla pitiusa y se ha lanzado a la arena. Planazo.

Sin soltar su móvil y pendiente de todos sus amigos, Vicmabor se apalancó en la hamaca. Desde su posición, disfrutó de las vistas del mar, del sol del Mediterráneo y de la compañía de su pandilla. Fotos, posados y risas acompañaron el momento del aperitivo. Agarrada a su refresco, ejercía de fotógrafa de sus amigas con las que se mostró muy cariñosa.

Vemos a la hermana de Froilán luciendo su conjunto Off White de camiseta y bermuda casual. Embajadora no oficial de la firma, Vic evitó el bikini y decidió quedarse con su ropa. Off White es una de la marcas más recurrentes en su vestidor (foto inferior de su Instagram: la camisa floral tiene un precio de 590 euros).

Esta escapada ibicenca coincide con quien puede ser su nuevo fichaje: Àlex Recort. La hija de la infanta Elena, de fiesta por Girona en la noche de Juan, pasó las horas muy acaramelada con este chico, según algunos asistentes. Una información del podcast Mamarazzis que firman Laura Fa y Lorena Vázquez. Otro candidato para conquistar el corazón de Vic: Albert Arenas, el piloto de Moto GP con el que mantuvo una relación en el pasado. El tiempo lo dirá.