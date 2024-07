Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia: "Mi familia se enfadaría si escribo mis memorias... Como lo haga, España se cae"

Le ronda la idea de escribir sus memorias. Así lo ha dejado caer Carla Vigo, de 23 años, sobrina de la reina Letizia, que ha dado un paso más sobre esta reflexión: "No sé cómo se lo tomaría familia y no sé cómo os lo tomaríais vosotros (por los medios)", ha revelado. Las dudas ante este proyecto editorial surgen de su propio entorno: "Creo que mi familia se enfadaría bastante si escribo mis memorias", ha confesado ante la prensa.

Esta semana, la sobrina de los Reyes asistió al desfile de José Perea para celebrar la semana del Orgullo LGBTIQ+. Durante la fiesta, en el centro de Madrid. Sincera y muy natural, sorprendió al compartir que la idea de escribir sus memorias y contar cómo ha sido su vida a lo largo de sus 23 años : "Sí lo he pensado, pero creo que como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso", ha confesado.

Carla, que perdió a su madre, Erika Ortiz, cuando tenía 6 años, mantiene buena relación con su tía Letizia y se siente "muy orgullosa" de su prima Leonor." Al escuchar los elogios de los periodistas a la esposa de Felipe VI como que no podríamos tener una Reina mejor, más guapa y más elegante, Vigo ha deslizado un "pues sí". Esquiva, ha declarado: "Prefiero ser prudente, no me gusta hablar de ellos". Más locuaz ha estado cuando le han preguntado por la princesa de Asturias: "No sabía que se va a Portugal de viaje oficial, me he enterado por Instagram. Y he dicho 'pues muy bien, olé por ella'. Estoy muy orgullosa de ella y no me gustaría nada estar en su piel porque, como persona joven que soy, se me haría difícil", ha apuntado. "Va a ser una gran reina".