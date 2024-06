Casas Reales Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, víctima de un atraco en el centro de Madrid: "Está aterrada"

Un individuo la empujó y le arrebató su teléfono móvil

La joven actriz no levanta cabeza. Ya recuperada de la profunda depresión que la obligó a abandonar su carrera profesional sobre los escenarios hace algo más de un año, la sobrina de la reina Letizia estaba recuperando la ilusión y retomando sus proyectos cuando un nuevo mazazo la ha dejado fuera de juego: hace unos días, la hija de la fallecida Erika Ortiz fue víctima de un atraco en el centro de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar cerca del Metro Iglesia, tal y como han contado en Ni que fuéramos shhh. Según los testigos, Carla Vigo caminaba tranquila por la calle cuando un individuo comenzó a perseguirla y le arrebató el teléfono móvil que portaba en la mano: "Sale del andén tranquila, cuando de pronto un hombre vestido de negro y tapado con una gorra le empieza a perseguir. Cuando está subiendo las escaleras le empuja, le agarra su bolso y su móvil. Lo único que se lleva es el móvil y sale corriendo", ha relatado Javier de Hoyos.

La joven se quedó en 'shock' y tuvo que ser atendida por los viandantes, que trataron de calmarla: "Ella estaba supernerviosa, como gritando, llorando. Estaba muy nerviosa por la situación. Solo decía: 'Me quería robar'. Todo el mundo se ha parado para ayudarla, para que se tranquilizara". Unas quince personas atendieron a Carla hasta que la policía se acercó al lugar de los hechos para tomar nota de lo sucedido.

La propia víctima ha desvelado al programa del Canal Quickie que el susto ha sido "gigante" y que está "aterrada" de salir a la calle. "No daba crédito a lo que sucedía", ha dicho. "Quiero agradecer a las personas que en ese momento estuvieron conmigo, sobre todo a un hombre que salió corriendo, que es un héroe, y consiguió recuperar el móvil que me había quitado el ladrón".

Desde el espacio de los ex Sálvame apuntan a que llama la atención que el ladrón no quisiera el bolso de la joven, que contenía el resto de sus pertenencias, y no descartan que pudiera tratarse de una persona que sabía quién era Carla y que buscaba algún tipo de información que el teléfono de la joven pudiera facilitar.