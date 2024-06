Casas Reales La infanta Cristina sopla 59 velas: primer cumpleaños de soltera, el nido vacío y el no saludo del Rey

Las visitas de la infanta a nuestro país cada vez son más frecuentes

"Ha llegado el momento de que devuelvan a la infanta Cristina el título de duquesa de Palma", según Pilar Eyre

Cristina de Borbón cumple 59 años este jueves 13 de junio. Es su primer cumpleaños de soltera después de firmar su divorcio con Iñaki Urdangarin. Un proceso de ruptura muy lento y dilatado en el tiempo que se ha postergado durante dos años con el escollo de esperar a que la benjamina de la casa, Irene, cumpliera la mayoría de edad. Hasta hace unos meses, la infanta compartía su vida en Ginebra, Suiza, con su hija, quien se lanzó al voluntariado en Camboya siguiendo los pasos de su hermano Juan. Ya de vuelta a Madrid, Irene se ha instalado en Zarzuela con su abuela con la intención de sacarse en Madrid el examen práctico de conducir y también para estar más cerca de su novio, Juan Urquijo. Irene ha volado del nido y el resto de sus hijos, también.

Cristina tiene en Ginebra el nido vacío. Aunque de momento no se plantea abandonar su destino, cada vez la vemos con más frecuencia en suelo patrio. Sus visitas son recurrentes. Unas veces por trabajo, como directora del área internacional de la Fundación "la Caixa", y otras veces por motivos familiares. Hace solo unos días asistió a la entrega de becas de postgrado de "la Caixa", en Madrid, donde coincidió con su hermano, don Felipe VI, que presidía el acto (foto inferior).

Pese a la proximidad entre ellos (apenas separados de unas butacas), no se produjo un saludo público. No hubo un acercamiento delante de las cámaras. No hubo ningún gesto familiar entre ellos. Según Pilar Eyre, este detalle nos transmite que el Rey aún no ha perdonado a su hermana por el proceso Nóos de corrupción. Un caso por el que fue imputada y tuvo que declarar ante el juez y por el que finalmente salió absuelta. No así su marido, Iñaki, que ingresó en la cárcel de Brieva (Ávila) en junio de 2018 para cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión.

Cristina, además, está muy unida a su hermana, Elena, y juntas forman una piña con su padre, don Juan Carlos, a quien han visitado en repetidas ocasiones en su casa de Abu Dabi. Este miércoles 12 el emérito aterrizaba en Vigo para asistir a la regata que se disputará el fin de semana en Sanxenxo, Pontevedra. Ha viajado en jet privado privado precisamente procedente de Ginebra, donde reside su hija y donde él se ha instalado de forma temporal mientras terminan las obras de reforma en su residencia de Abu Dabi. Antes de llegar a Vigo ha hecho una escala en Vitoria para atender sus chequeos médicos. Estos días veremos a Juan Carlos en el Trofeo Turismo de Galicia. Su equipo de regatas participará en una de las series de la Liga de 6 Metros de 2024, de viernes a domingo.