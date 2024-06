Casas Reales La reina Letizia, a quirófano por su fractura en el dedo del pie: "Me tienen que operar"

Lo ha confesado durante el evento solidario del Banco Santander

La lesión de la reina se ha complicado. Fue el pasado 6 de mayo cuando doña Letizia desvelaba haber sufrido un accidente doméstico, un golpe contra la pata de una mesa, por el que se había fracturado un dedo del pie derecho: "Eso se cura en nada", dijo entonces con optimismo. Pero la fractura no consolida y este martes ella misma ha desvelado que tendrá que pasar por quirófano para zanjar el problema: "Me tienen que operar".

Una confesión que ha compartido la mismísima Belén Esteban, con la que la consorte real ha coincidido esta mañana en el evento solidario que ha tenido lugar en la Ciudad Financiera del Banco Santander, presidido por Ana Patricia Botín. La princesa del pueblo ha vuelto a coincidir con doña Letizia tras conocerla en el aniversario del diario La Razón y la ha saludado con desparpajo: "He respetado mi turno para hacerme la foto. Cuando la he visto con las playeras nos hemos dado dos besos, le he preguntado cómo está del pie y me ha dicho: 'Me tienen que operar", ha relatado en Ni que fuéramos shhh.

Doña Letizia atraviesa una racha complicada. Poco antes de fracturarse el dedo del pie derecho ya había manifestado serias molestias en el izquierdo precisamente por un problema que arrastra desde hace años: un neuroma de Norton. Le fue diagnosticado en 2022 y consiste en un engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies que puede causar un dolor agudo con ardor, incluso entumecimiento de los dedos afectados. Afecta más a mujeres que a hombres y se vincula, sobre todo, al uso excesivo de tacones.

Entre las soluciones están el reposo o un calzado cómodo, como el que luce la esposa de Felipe VI desde hace semanas: plano y de horma ancha, respetuosa con la anatomía del pie.