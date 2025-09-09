Pepa Bueno asegura que ha pedido entrevistar a Feijóo en el Telediario y espera la respuesta de Génova

La directora del Telediario 2 de Televisión Española reveló este lunes que ha solicitado entrevistar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de su equipo. Pepa Bueno participó en los Desayunos del Ateneo, un encuentro celebrado en Madrid en el que conversó con colegas de profesión sobre el presente y futuro del periodismo y comentó su entrevista a Pedro Sánchez.

Como adelantó Informalia en primicia, Pepa Bueno fue escogida para ponerse al frente de la segunda edición del informativo de TVE frente a Vicente Vallés en Antena 3 y Carlos Franganillo en Telecinco tras ser cesada como directora de El País, después de la salida de José Miguel Conteras de PRISA por sus discrepancias con Joseph Oughourlian, el magnate que controla la compañía editora de el periódico y la Cadena Ser. Pepa Bueno explicó este lunes que su objetivo en su nuevo destino es dar cabida en el espacio a todos los principales actores políticos del país, independientemente de su signo ideológico. En este sentido, tras la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la importancia de que la televisión pública mantenga abiertas sus puertas a todas las fuerzas parlamentarias.

Sobre la entrevista a Sánchez, reconoció que le sorprendió la actitud del jefe del Ejecutivo detrás de las cámaras. "Me llamó la atención verlo tan determinado y fuerte, en contraste con la fragilidad que transmitía su aspecto físico", relató. Según Bueno, esa determinación fue lo que marcó el tono de la conversación emitida en horario de máxima audiencia. La periodista aprovechó su intervención en el Ateneo para reflexionar sobre la situación de la profesión. Lamentó que, en muchos casos, los medios de comunicación se utilicen como herramientas de confrontación. "Hoy no se buscan periodistas, se buscan soldados", afirmó, en alusión a la presión que sienten muchos profesionales para alinearse con posiciones partidistas en lugar de ejercer con independencia.

La comunicadora pacense insistió en que la credibilidad del periodismo depende de preservar la distancia frente al poder y de garantizar que la ciudadanía reciba información veraz y plural. En esa línea, subrayó que entrevistar a líderes de todos los partidos es parte del compromiso de TVE con el servicio público. La respuesta de Núñez Feijóo a la invitación sigue pendiente, pero Bueno se mostró confiada en que, tarde o temprano, el dirigente popular aceptará la entrevista, lo que permitiría a los espectadores escuchar sus propuestas en un espacio de referencia de la televisión pública.