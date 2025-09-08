Anita Williams se estrena como tertuliana en 'Vamos a ver' y habla de su relación con Montoya tras verlo al límite

Buenas noticias para Anita Williams. La joven, que alcanzó la fama tras su paso por La isla de las tentaciones y Supervivientes, ha vuelto a Telecinco pero como colaboradora de Vamos a Ver, el programa que esta temporada presenta en solitario Patricia Pardo tras la marcha de Joaquín Prat a El tiempo justo.

En su primer día, Anita ha llegado al plató de Telecinco con una sonrisa, un signo de felicidad que se ha transformado en preocupación cuando le han preguntado por su ex Montoya, quien el pasado viernes confesó en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona que había pensado en "acabar con todo" tras volver de Honduras, donde ambos volvieron a coincidir tras su paso por República Dominicana. Al respecto, la propia Williams ya habló este fin de semana en Fiesta, donde también intervino.

Y este lunes, se ha vuelto a pronunciar al respecto: "Por mi parte, me gustaría zanjar este tema ya. Tanto a mí como a él no nos viene bien. Entiendo que seamos personajes públicos y que se tenga que comentar porque al final hemos entrado en televisión y es lo que hay. No voy a comentar nada más al respecto porque creo que esto solo reabre la herida. No está cerrada y es imposible cerrarla cuando no se para de hablar del tema", ha manifestado.

Y ha añadido: "A mí no me ha utilizado nadie y todo lo que he hecho ha sido porque he querido y lo he sentido. Somos dos personas que se han querido y que hoy en día nos tenemos un cariño especial. Es algo muy difícil gestionar todo esto, es una fama mundial que ha llegado muy lejos".

Sobre si todavía hay alguna conversación pendiente entre ambos, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha admitido que le "encantaría" hablar con Montoya pero en privado. "Me encantaría, pero no lo haría en televisión", ha asegurado.

Este fin de semana, en Fiesta, también dijo: "Yo también estoy en terapia y esto me ha venido de sorpresa". Y mostró su apoyo a Montoya tras su impactante confesión: "Me da muchísima pena que se tenga que sentir así y que haya estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse. Creo que es una persona que vale mucho, que es válido para todo, pero que solo falta que lo tenga él en su cabeza y no se detenga por nada, ni lo detenga nada ni nadie. Y ya está, que se tiene que querer y tiene que querer mucho más la vida"