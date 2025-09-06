Anita Williams se derrumba tras las declaraciones de Montoya al límite: "No sabe gestionar estar mal"

La pasada noche, Montoya reapareció en televisión y se sentó en De Viernes para confesar los motivos que le llevaron a alejarse de los focos. Durante la entrevista se mostró totalmente roto, hasta el punto de reconocer que llegó a pensar en quitarse la vida. "Me llevé a mis padres de vacaciones y estábamos allí en la playa y, me da vergüenza decirlo, pero me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido", confesó entre lágrimas. Un testimonio que ha golpeado de lleno a su exnovia, Anita Williams. Este sábado, la catalana ha aparecido en Fiesta, visiblemente afectada tras escuchar las palabras del exconcursante de Supervivientes.

"Me da muchísima pena que se tenga que sentir así y que haya, pues, estado al borde del suicidio o haya pensado en suicidarse. Creo que es una persona que vale mucho, que es válido para todo, pero que solo falta que lo tenga él en su cabeza y no se detenga por nada, ni lo detenga nada ni nadie. Y ya está que se tiene que querer y tiene que querer mucho más la vida", le ha confesado Anita a Emma García.

En este sentido, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha querido recalcar el duro testimonio de su ex: "Creo que es una situación súper difícil, que le ha quedado bastante grande, que no la ha sabido manejar porque a lo mejor pues no tiene los recursos psicológicos para poder hacerlo. Yo conozco a Montoya y sí que es verdad que él cuando está mal lo pasa muy mal y es lo que te digo, que no sabe gestionar el estar mal. Entonces no, no era conocedora de que había estado tan al límite", ha dicho, muy preocupada.

Sin poder contener las lágrimas, Williams se ha derrumbado y ha explicado: "Yo también estoy en terapia y esto me ha venido de sorpresa". Sobre la entrevista de Montoya en De Viernes, ha asegurado: "Te lo juro que no lo vi… No lo vi porque no me va bien, ya está, no me va bien verlo. Yo a día de hoy lo sigo pasando mal, igual que los dos lo pasamos mal, ya está, es que no, no me viene bien hablar de este tema, te lo juro, me ha pillado completamente de sorpresa", ha reconocido entre sollozos.