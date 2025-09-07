Joaquín Sánchez y Susana Saborido arrancaron este sábado su nuevo programa en Antena 3 con Emparejados. En su estreno contó con la visita de Bertín Osborne y su hija Alejandra, y recuperó uno de los juegos más picantes de la temporada pasada: La pirámide picante, en el que los concursantes deben comer alimentos picantes si no responden a preguntas comprometidas. Fue precisamente ahí donde Joaquín falló, por lo que tuvo que confesar su peor experiencia sexual.

"Para mí fue una mala experiencia porque fui yo quien terminó de aquella manera…", comenzó diciendo el exfutbolista. Explicó que estaban de vacaciones cuando se acercaron a una farmacia y decidieron probar un lubricante con efecto frío y calor. "Estábamos los dos solos de vacaciones, así que quisimos vivir la experiencia", soltó, entre risas.

Al parecer, el gel no hizo el efecto deseado y Joaquín se percató de que algo no iba bien. "Noté que algo me estaba quemando. Tenía los huevos achicharrados", espetó. Y aclaró: "Me levanté, me miré en el espejo del baño y tenía los huevos rojos", desatando las carcajadas en el plató.