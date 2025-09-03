Joaquín Sánchez y Susana Saborido aparcan los rumores de crisis con una ronda de preguntas picantes en 'El Hormiguero': "¿Con quién voy a hacer yo un trío?"

El Hormiguero arrancó temporada este lunes con Bertín Osborne y Sergio Ramos como invitados, logrando una cuota de pantalla del 21,1%, la mejor de un estreno en sus 20 años de emisión. Para su segunda entrega, el programa prime time de Antena 3 ha recibido este martes a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, quienes presentarán a partir del próximo sábado Emparejados, un programa que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos y mucho humor.

Una de las pruebas del programa es 'La pirámide del picante' y consiste en atreverse -o no- a responder las preguntas más comprometidas de la noche. En cada nivel, cada pareja lanzará una pregunta a la pareja de enfrente. En caso de no querer responder, tendrán que probar el plato con picante que tienen delante. Pero, si se atreven a contestar la pregunta, será la pareja que ha formulado la pregunta la que se tendrá que comer el plato.

En este contexto, Pablo Motos ha aprovechado la visita del exfutbolista y su mujer para preguntarles sobre aspectos de su vida íntima. "Una de las que hacéis es sobre las relaciones sexuales, de cuántas veces lo hacéis al día", ha manifestado el presentador. A lo que Susana le ha respondido: "Todo el mundo lo hace todos los días, no me lo creo. Si lo haces es una a la semana y...". "Y si se acuerda que tiene marido", ha matizado Joaquín entre risas.

También Motos les ha planteado con qué celebrities harían un trio. "¿Con quién voy a hacer yo un trío?", le ha preguntado Susana a Joaquín. "Con Jennifer Lopez", ha apuntado él. "¿Y qué hago yo con esa muchacha cuando estemos los tres? Que no", ha señalado. Ante la insistencia del presentador, Susana ha admitido que haría un trío con Brad Pritt o con Jason Momoa". "Ese solo tiene pelo", ha expresado Joaquín sin dejar de lado su peculiar sentido del humor.

La visita de Joaquín y Susana a El Hormiguero llega después de unos meses convulsos para el matrimonio, marcado por los rumores de infidelidades que persiguieron al ex capitán del Betis.