Alejandra Rubio sorprende a su madre Terelu Campos en el plató de 'Fiesta' por su 60 cumpleaños: "Ahora me toca a mí homenajearte"

Este domingo es un día especial para Terelu Campos: cumple 60 años. Y bien lo sabe su hija Alejandra Rubio, que se ha colado en el plató de Fiesta, metida en una enorme caja de regalo, para darle una súper sorpresa a su madre. La hija mayor de María Teresa Campos no daba crédito al abrir el regalo que la producción del programa le había preparado.

Una vez fuera, la sobrina de Carmen Borrego ha abrazado a su madre y le ha dedicado unas tiernas palabras en directo. "Muchas felicidades. He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo", ha dicho la pequeña del clan Campos.

Entonces, Alejandra ha tomado las riendas y ha entrevistado a su madre, metiéndose de lleno en el papel que Terelu ha estado ejerciendo todo el verano en la sección del programa Aires de Fiesta. "Ahora que soy madre, es verdad que ves las cosas desde otra perspectiva, y a mí me encantaría saber qué es eso que has hecho conmigo que me aconsejarías no hacer con el mío", ha preguntado directamente.

"Quisiera que fueras una madre más presente", le ha contestado. "Yo he querido ser madre pero también ser yo·, ha explicado la novia de Carlo Costanzia tras su reciente maternidad. "Lo que le aconsejo es que disfrute de ser madre todo lo que pueda pero que no se olvide de que es mujer, de que es amiga, de que es pareja, todas esas cosas", ha señalado la presentadora.

Y entre consejo y consejo, Terelu ha aprovechado para lanzarle una 'pullita' a su niña. "Estás siempre a la defensiva", le ha recriminado la mayor de las Campos a su primogénita cuando ésta le ha preguntado qué mejoraría de ella en su papel como colaboradora televisiva. "No me gusta que estés siempre a la defensiva, puede parecer que seas altiva. Me gusta más cuando llevas las cosas al humor, porque tienes mucha capacidad", ha añadido. A lo que Alejandra ha apostillado: "No soy el monstruo de las galletas".

Ya casi al final de la entrevista, Rubio se ha sacado un 'as' bajo la manga: "¿Tú crees que yo acabaré haciendo portadas como hacéis vosotras?", ha bromeado sobre la dinámica familiar de los últimos años. Entonces, su madre le ha respondido con total sinceridad: "Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras, me gustaría que fueran solo sobre ti, no hablando de otras personas".