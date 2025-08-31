Terelu Campos vive este domingo uno de los días más especiales del año. La primogénita de la gran María Teresa celebra sus 60 años y lo hace por todo lo alto, tras su visible resurgir profesional y con la felicidad infinita de ser abuela. La hermana mayor de Carmen Borrego es, tras la muerte de su legendaria madre, hace ahora dos años, la matriarca de una de esas sagas que alimenta el entretenimiento de este país. La vida privada de las Campos constituye, con todas sus ramificaciones, uno de los grandes filones del cotilleo patrio. Desde la propia Terelu, habitual de las exclusivas cuché, concursante estrella de Supervivientes, contertulia o presentadora, hasta su hermana, su hija, su "yerno", o sus ex... La cuestión es que Terele llega al "sexto piso" en un de los mejores momentos de su carrera profesional y con grandes éxitos también en lo personal tras superar el cáncer y ver a su primer nieto. ¡Felicidades Terelu!

Uno de sus grandes pilares en su vida, su hija Alejandra, ha sido una de las primeras en felicitarle a través de las redes sociales con una preciosa fotografía en la que podemos ver el gran cariño que existe entre madre e hija. "Feliz cumpleaños Ama. Te adoro", le escribe la joven, demostrando así la cercanía que tienen y lo importante que ha sido la presentadora estos meses en los que se ha estrenado como madre junto a Carlo Costanzia, primogénito de Mar Flores.

Terelu celebra sus 60 años saboreando uno de los mejores momentos profesionales: ha vuelto a presentar en televisión, un espacio llamado Aires de fiesta con el que recuerda a grandes artistas de nuestro país y con el homenajea a su madre cada fin de semana. Además, continúa con sus compromisos profesionales en otros programas colaborando y también en el teatro, donde ha dado una lección a todos los espectadores que no confiaban en que la mayor de las Campos pudiera mostrar talento encima de las tablas de un escenario. En lo personal también hay buenas noticias. Su paso por 'Supervivientes 2025' le ha quitado de encima una mochila cargado de inseguridades y miedos, lo que ha permitido que veamos a una Terelu más a gusto con su físico.