Nacho Duato, el más deseado por todos los programas de televisión: ¿por qué se pelean por el bailarín?

Nacho Duato nunca ha sido una figura fácil de encasillar. Artista aclamado en todo el mundo, provocador nato, ex de Miguel Bosé, con una lengua afilada y una honestidad brutal, que lo han convertido, para bien o para escándalo, en una figura apetecible para el panorama cultural y mediático. Ahora, con la nueva temporada televisiva en marcha, Duato, de 68 años, se ha transformado, sin buscarlo, en uno de los personajes más deseados por las grandes cadenas españolas.

Tanto TVE como Mediaset han querido contar con él. Y, como siempre, ha elegido sin medias tintas: estará en ¡De Viernes! el próximo 12 de septiembre. "Pagan muy bien", asegura con sorna, dejando claro que, más allá de cualquier debate ideológico, su paso por el programa de entrevistas de Telecinco responde también a una decisión pragmática.

Pero, a diferencia de lo que muchos esperaban, no se sumará al circo de tertulias políticas que tanto proliferan en la televisión actual. Duato ha rechazado ofertas tanto para estar con Nacho Abad En boca de todos (Cuatro) como para intervenir con Marta Flich y Gonzalo Miró en Directo al grano (TVE), dos espacios que lo querían como contertulio fijo. Duato asegura que se niega a reciclarse como todólogo televisivo.

El bailarín ha aprovechado su visibilidad para pronunciarse sobre asuntos que lo indignan. Durante una entrevista en la televisión autonómica valenciana À Punt, se le preguntó por su estado de ánimo y su respuesta fue demoledora: "Pues muy mal. Estoy muy mal por lo que está pasando con el genocidio en Gaza, porque Von der Leyen se baja los pantalones ante Trump, por la guerra en Ucrania".

Sin embargo, también mostró su cercanía a lo que sucede en su tierra: "Estoy mal por lo que está pasando en la Generalitat, en Valencia. Yo creo que Mazón no tendría que estar ahí", afirmó, criticando la gestión del presidente valenciano.

Al referirse a la DANA, fue todavía más gráfico: comparó la reacción política con una situación absurda, como si una pandilla de amigos ignorara un rescate en el mar mientras comen paella y beben gin-tonics. "Eso es lo que pasó con la DANA. Me da igual con quién estaba, lo que hacía, si llegó tarde o si llegó pronto. Pero no estaba donde tenía que estar", sentenció.

El azote de Ayuso, entre la sátira y la indignación

Uno de los blancos habituales de sus críticas es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hace unos meses se viralizó un sketch suyo en redes donde imitaba un supuesto casting para liderar un gobierno: "¿En qué trabajabas antes? ¿Llevando las redes sociales de un perro? Muy bien. ¿40.000 euros al mes? No está nada mal. Buscábamos a una para presidenta, ¿te apetece?", comenzaba diciendo Duato en tono satírico.

Pero no se quedó ahí: "Hay que decir muchas barbaridades, mentir mucho, robar. Sobre todo, robar. Aunque no sepas hablar, da igual: te ponemos un pinganillo", continuó en una sátira feroz. "Ponte mona, muy castiza. Mucha cerveza, tú bebe mucha cerveza y di muchas barbaridades, que eso da muchos votos".

Más recientemente, fue mucho más serio al referirse al polémico protocolo de la vergüenza, que impidió la derivación hospitalaria de ancianos durante la pandemia: "¿Qué más tenemos que hacer para que esta mujer impresentable dimita?", se preguntó visiblemente enfadado. Y añadió: "Su novio, su madre, su padre, todos llorando, mientras, por otro lado, estaban ganando dinero con la pandemia. ¿Cómo es posible?".

También ironizó sobre el pasado de Ayuso: "Ella, que llevaba al perro de Esperanza Aguirre, las redes sociales del perro… Ya no puede ni llevar las cagadas del perro", lanzó con dureza.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tampoco ha escapado a sus críticas. Con su habitual tono entre el sarcasmo y la indignación, Duato compartió en Instagram su opinión sobre los nuevos toldos instalados en la Puerta del Sol por 1,5 millones de euros: "¿Pero cómo es posible que hayan puesto esos toldos en la Puerta del Sol, con una lona finísima que deja pasar el sol? Te torras igualmente".

Aunque felicitó al alcalde por su reciente paternidad, no perdió la ocasión para rematar: "Pero lo que acaba de hacer usted en la Puerta del Sol es una puta mierda".

Ha declarado que aceptaría sentarse con Abascal, Ayuso y Ortega Smith en la ópera, pero no para cantar el Cara al sol. Este septiembre lo veremos en ¡De Viernes!, seguramente contando más de una intimidad —y soltando más de una bomba mediática—. Probablemente hable de política y también de la serie de Miguel Bosé en la que aparece su personaje. "Nadie me pidió permiso para hacer esa serie, ni me mandó el guion para decir 'oye, tú hablas así', porque yo no digo 'me mola', por ejemplo", aseguró hace unos meses. "Miguel Bosé miente. No fui el amor de su vida, estuvimos juntos porque éramos dos chavales monísimos y nos gustaba que nos mirasen".