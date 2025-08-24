Amador Mohedano actualiza cómo está tras su última y preocupante foto familiar: "Aún estoy muy débil"

Amador Mohedano (71) atraviesa un delicado bache de salud que le llevó a pasar por el hospital este verano tras sufrir una hemorragia digestiva. Su recuperación se ha convertido en el tema de la semana después de que su hija Chayo compartiera una foto familiar en la que se veía al ex de Rosa Benito extremadamente delgado, lo que hizo saltar todas las alarmas. A raíz de la imagen, fue el propio Amador quien quiso tranquilizar a todos, asegurando que se está recuperando "poco a poco". Este domingo, además, ha actualizado cómo se encuentra en el programa Fiesta.

"Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil", ha explicado el tío de Gloria Camila a la colaboradora Paloma Barrientos mediante un audio. "Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor", ha asegurado.

Barrientos, amiga de Mohedano, ha explicado además que el gaditano ha perdido casi 12 kilos tras haberle colocado un tubo nasogástrico, que le ha provocado irritaciones y molestias en las últimas semanas: "Está tomando solo calditos, sopas y purés, por eso ha perdido tantísimo peso, porque él siempre ha sido de buen comer… siempre de mojar pan", ha contado.

Como contábamos, el pasado mes de julio, el hermano de Rocío Jurado sufrió una hemorragia digestiva que le obligó a pasar una semana ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera. Durante ese tiempo se alimentó a base de sueros y caldos, lo que explica la notable pérdida de peso tras el alta. Sin embargo, en casa tampoco todo fue sencillo, tal y como él mismo reveló hace unos días: "Después de que me dieran el alta, tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante… Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que tomo todos los días, seis pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando poco a poco", explicó en Vamos a ver. Además, también padece de afonía, ya que sufre un problema en las cuerdas vocales derivados de los tubos de alimentación hospitalarios.