Amador Mohedano desvela cuál es su verdadero estado de salud tras hacer saltar todas las alarmas: "Tuve un problema circulatorio..."

A sus 71 años, el hermano de Rocío Jurado atraviesa un momento muy delicado y su última imagen en redes sociales ha generado una tremenda preocupación entre amigos y conocidos. Fue su hija, Chayo, la que compartió una fotografía con su padre el pasado fin de semana, desvelando la extrema delgadez que sufre Amador Mohedano tras su paso por el hospital, el pasado mes de julio. La alarma ha sido tal que el propio protagonista ha roto su silencio este martes para tranquilizar a todos: "Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, la sube a las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", ha dicho.

El ex de Rosa Benito sufrió una hemorragia digestiva que le obligó a pasar seis días en el hospital de Jerez de la Frontera. Durante todo ese tiempo fue alimentado a base de sueros y otros líquidos, por lo que la pérdida de peso fue notable cuando recibió el alta. Sin embargo, una vez en casa, la recuperación se complicó: "Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante… Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, seis pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando poco a poco", ha explicado en VAV. "Me he quedado más delgado, lo sé, estoy como cuando vine de la isla", ha bromeado.

Pero no solo eso: Amador también sufre afonía, ya que sufre un problema en las cuerdas vocales derivados de los tubos de alimentación hospitalarios: "La voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone peor. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien", ha dicho.

"Va poco a poco"

Unas horas antes, fue su sobrina, Gloria Camila, la que explicaba lo sucedido antes al ser preguntada por las impactantes imágenes de su tío: "Es verdad que en su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y que fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco… De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado de los tobillos, la circulación va mejor, ahora come más, tiene más hambre, más apetito… Va poco a poco".

Y añadía: "Ha salido de una revisión, además de una cosa estomacal, le hicieron una endoscopia que si le ha dejado la garganta y la voz un poco más tocada… Pero independientemente de eso, él está bien, está tranquilo, está en reposo… Durante su estancia en el hospital estuvo con líquidos, entonces se le notó mucho el cambio radical que tuvo. La vez que le vi me impresionó porque le vi mucho más delgado, impacta, pero luego entiendes que el problema viene del estómago y no podía comer como tal".