Roberto Leal, conmocionado por la muerte del productor de televisión Ricardo Medina: "Te has ido demasiado pronto"

La muerte de Ricardo Medina, productor de televisión, ha conmocionado al medio y a muchos profesionales que trabajaron con él en algunos de los formatos que puso en marcha a lo largo de su extensa carrera audiovisual.

Ricardo Medina formó parte del equipo que lanzó Telemadrid a finales de los años 80 y también creó Madrid Directo, el programa más emblemático de la cadena autonómica. Años después, trasladó la fórmula a TVE con España Directo. Allí coincidió con Roberto Leal, que comenzó como reportero de este espacio.

Leal, convertido hoy en toda una estrella de la televisión, es uno de los profesionales que han llorado la muerte de Ricardo Medina, fallecido este lunes a los 67 años. "Querido Ricardo, supongo que sabes, porque siempre has sido muy listo, lo mucho que te vamos a echar de menos por aquí", ha escrito en un mensaje que ha colgado en sus redes sociales.

"Fuiste el primero que a un grupo de futuros reporteros nos preguntaste, hace 20 años, por qué queríamos ser periodistas y nos enseñaste el camino para no dejar de serlo", ha añadido el comunicador. "Te has ido demasiado pronto". Por otra parte, Samanta Villar también le ha dedicado un cariñoso mensaje al productor. "Ha muerto Ricardo Medina. Dirigió el mítico España Directo. Aprendí una barbaridad con él. Que la tierra te sea leve, jefe".