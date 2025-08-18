Patricia Pardo vuelve al trabajo aterrada tras cruzar Galicia en llamas por los incendios: "Fue pavoroso"

Patricia Pardo se ha incorporado este lunes a su puesto de trabajo como presentadora de Vamos a Ver. Lo ha hecho tras pasar unos días de vacaciones en Galicia, su tierra natal. La periodista ha confesado lo difícil que fue cruzar en coche Galicia para poder llegar a Madrid. Es la comunidad autónoma más perjudicada por los incendios con más de 50.000 hectáreas afectadas. Además, Ourense es la provincia más golpeada con el incendio de Chandrexa de Queixa, entre otros.

"Salimos de Galicia el sábado evitando la zona de Ourense por los incendios; nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad", ha comenzado Patricia Pardo.

La presentadora de Vamos a Ver ha mostrado el miedo que sintió: "De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico".

Además, Pardo pensaba que iban a confinarles por los graves incendios: "Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando". "Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto. Yo espero que se resuelva pronto la situación", finalizó el asunto Patricia Pardo.