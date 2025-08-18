Rosa López reconoce que no tiene relación con sus compañeros de 'Operación Triunfo': "No hablo con nadie"

Rosa López ha pasado este fin de semana por D Corazón para presentar su nuevo single, llamado Almanjayar. La cantante, famosa por ganar la primera edición de Operación Triunfo, tuvo que hacer frente a las preguntas de Anne Igartiburu y Javi Hoyos sobre su paso por el concurso de la cadena pública.

Rosa siempre ha hablado sin tapujos y en esta ocasión, tampoco defraudó. Durante la entrevista, la que fuera representante de España en Eurovisión desveló que no mantenía ninguna relación con sus compañeros de OT. Aunque era un secreto a voces, la cantante nunca lo había confirmado anteriormente.

"Yo quiero a todo el mundo… Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo", contestó sobre a quién conservaba de sus compañeros, haciendo mención a David Bisbal. "Es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto", añadió sobre el intérprete de Bulería.

Tras esto, le propusieron jugar a un juego donde tenía que decir qué le trasmitían las fotos de sus compañeros. "Ay, mi Manu…", comenzó sobre Manu Tenorio. Respecto a su gran amiga Verónica Romero contestó: "Ay, mi Verito…. Fue muy importante para mí. No la veo desde hace tiempecillo". Cuando llegó el turno de definir a Chenoa no respondió nada sobre la cantante pero aseguró que "no hay mal con ninguno".

"Pero, ¿has vuelto a hablar con Chenoa?", le preguntaron. En ese momento, Rosa López desveló que la relación con sus compañeros estaba rota. "Pero ni con Chenoa, que no… Ni con Vero ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, qué queréis que os diga", sentenció la cantante.