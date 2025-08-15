El verano de Sonsoles Ónega: de Sotogrande a su querida Galicia para recargar pilas antes de regresar a las tardes

Sonsoles Ónega ha vivido un verano en el que ha sabido combinar a la perfección el descanso, los viajes y los pequeños placeres que le sirven de inspiración para afrontar con energía su regreso a la televisión. Tras unos días de relax en Sotogrande junto a su pareja, la presentadora ha vuelto a uno de los lugares que considera su refugio: Galicia, la tierra de su padre, el periodista Fernando Ónega, y un rincón cargado de recuerdos familiares y vivencias de infancia.

El pasado 23 de julio, Sonsoles se despedía temporalmente de su audiencia con unas palabras que reflejaban tanto su gratitud como su necesidad de recargar fuerzas: "Ustedes saben que cada día a las cinco suena esto en Antena 3 y lo bailamos incluso. Y va a seguir sonando con Pepa Romero porque servidora se va a coger unas semanas de vacaciones (…). Y ustedes hacen la tele desde sus casas. Eligiéndonos nos hacen muy felices. Nos vemos a la vuelta si Dios quiere, no se olviden de leer un poquito cada día". La presentadora se prepara así para la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles, el magacín vespertino que lidera en Antena 3 desde su estreno en octubre de 2022 y que volverá a emitirse en septiembre. Este nuevo curso televisivo contará con un competidor de peso: Joaquín Prat, que estrenará un nuevo formato en la misma franja horaria. Mientras tanto, Sonsoles ha dedicado sus vacaciones a disfrutar de sus rincones favoritos. Uno de ellos, las Islas de San Simón y San Antón, en la Ría de Vigo, ha sido protagonista en sus redes sociales. En una de sus publicaciones, acompañó una imagen aérea del lugar con el mensaje: "Y este otro show insuperable", una muestra de la admiración que siente por el paisaje gallego.

No es la primera vez que escoge esta zona para desconectar. El 9 de julio compartía otra reflexión sobre su particular "peregrinación verde y azul": "Descubrir el paisaje de siempre como si fuera la primera vez. (Mirarlo como al novio que te sigue enamorando… así pase el tiempo). Cuarenta y ocho horas de peregrinación verde y azul son como cien días. Silencio a mares. Mares de silencio. Y un libro que lo rellena. Galicia no es un mundo. Hay tantos mundos en Galicia que nunca dejas de soñarla. Ni de saborearla (por tierra y mar)".

Además de sus escapadas a Galicia y Sotogrande, Sonsoles ha mostrado en Instagram breves pinceladas de otros lugares que ha visitado, aunque sin desvelar sus ubicaciones exactas. En algunas publicaciones se la ve disfrutando del mar, en compañía de sus mascotas, o compartiendo momentos de tranquilidad que ella misma resume con la palabra "calma(a)". En otra imagen, junto a un paisaje costero, escribía: "Cien veces INlove", reforzando esa conexión emocional con los lugares que recorre. Su verano no ha sido únicamente de viaje. Este 14 de agosto, ya de vuelta en Madrid, Sonsoles retomó una de sus rutinas más personales: visitar a su peluquero de confianza, Manuel Zamorano. Ambos posaron juntos para una fotografía que ella describió como tomada en un "Madrid agostizo y delicioso", lista para volver a la rutina con su característico corte de pelo en perfecto estado.