Las críticas enfadan a Santiago Segura: el director salta y se pronuncia tras filtrarse imágenes del rodaje de 'Torrente'

El rodaje de la última entrega de Torrente ha despertado fuertes críticas después de filtrarse unas imágenes de la grabación. En la secuencia que ha trascendido a través de las redes sociales, puede verse a Santiago Segura caracterizado como el protagonista de la película, que en esta ocasión parece que va a entrar en política como candidato a la presidencia del Gobierno a través de un partido llamado Nox, en clara referencia a Vox.

Desde que se filtraron estas imágenes, Santiago Segura está recibiendo numerosos comentarios en contra de quienes le critican por parodiar al partido de Santiago Abascal en vez de hacerlo con otras formaciones políticas.

El director se ha pronunciado a través de las redes sociales a raíz de la protesta de una usuaria. "¿Por qué meter una referencia poco velada a una formación política que no tiene nada que ver con corrupción sistémica en el poder teniendo tan impagable ejemplo?", se pregunta la internauta. "¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?", ha respondido Santiago Segura.

El director también ha contestado a otro usuario que pedía esperar a que la película se estrenara para poder hablar: "Confiamos en que repartas para todos, Santiago. Porque el humor no va hacia arriba ni hacia abajo ni hacia un lado u otro. El humor es una bomba que suelta su metralla en todas direcciones". "Así lo veo yo", ha manifestado Santiago Segura.

¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto? — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 13, 2025