Un desagradable incidente obliga a Cristina Lasvignes a parar 'El Diario' con una protesta ante su equipo: "¡La madre que...!"

Cristina Lasvignes sufrió un incidente en la última entrega de El diario de verano cuando menos se lo esperaba. La presentadora, que durante las vacaciones de Jorge Javier se hace cargo de este espacio, entrevistaba a una invitada que iba a recibir una sorpresa, aunque finalmente fue ella quien se llevó un desagradable susto.

José Antonio había acudido al programa para dar un escarmiento a su hermana Noelia porque es bastante desordenada y suelen tener algún encontronazo en casa por este motivo. Ella entró al plató de Telecinco sin saber quién le había llevado hasta allí y comenzó a hablar con Cristina Lasvignes sobre el motivo de su presencia en el plató.

La idea era que José Antonio lanzase, desde el techo del estudio de Mediaset, un cesto de ropa interior sobre la cabeza de su hermana, pero las prendas cayeron por error sobre la presentadora, que se llevó un buen susto cuando estaba entrevistando a la invitada.

Atónita ante lo que había sucedido, Lasvignes soltó los tarjetones que tenía en la mano y protestó. "¿A ti te ha caído algo o me ha caído todo a mí? ¡Compañeros, que me he llevado yo el susto!", se quejó. "¡La madre que me parió!", soltó la conductora en una situación bastante surrealista que provocó la risa en todo el plató, incluida ella misma, que finalmente se lo tomó con mucho humor.

Cristina Lasvignes lleva tres semanas presentando El Diario en relevo de Jorge Javier Vázquez. La presentadora, que de esta forma ha reaparecido en televisión tras una larga etapa fuera de los platós, está manteniendo los buenos datos de audiencia de este talk show. Este miércoles, por ejemplo, El diario de verano anotó un 9,6%, uno de sus mejores resultados de este verano y un dato que está por encima de la media de Telecinco (8,9% en el día y 8,2% en el acumulado de agosto).