María Verdoy y Antonio Santana se despiden entre lágrimas de 'Socialité': "Esto ha sido un gran reto"

Ha llegado el día que muchos no querían que llegara. Este domingo, 27 de julio, Socialité se ha despedido para siempre de la parrilla de Mediaset. El mítico programa del corazón de los fines de semana dice adiós tras ocho años en antena, poniendo fin a su andadura debido a los malos datos de audiencia que arrastraba en los últimos años. Como era de esperar, sus presentadores, Antonio Santana y María Verdoy, han aprovechado los últimos diez minutos de emisión para despedirse por todo lo alto de la que ha sido su casa durante estos últimos meses.

"Ahora sí, nos quedan nueve minutos de programa y yo creo que tenemos que ir despidiéndonos y, bueno, sobre todo, agradecer. Vamos a empezar poniendo un vídeo para recordar a todas aquellas personas que han hecho posible Socialité desde el día uno, que empezó hace ya ocho años... Bueno, vamos a estar un poquito nerviosos de aquí hasta el final del programa", ha comenzado diciendo Santana.

Tras emitir un vídeo con algunos de los momentazos más emotivos vividos entre compañeros, María Verdoy ha tomado la palabra visiblemente emocionada. "Hay muchas personas que han marcado la esencia de este programa, tanto delante como detrás de las cámaras. María, Nuria, Javi y tantos otros", ha señalado, agradecida.

Y ha añadido: "Hay mucho equipo que no está aquí, pero hay muchos que cada día levantan este programa. Os admiramos mucho, sois unos grandes".

Un vaivén de emociones que ha culminado con parte del equipo en plató, fundiéndose en una imagen final al borde de las lágrimas. Antonio Santana ha retomado la palabra visiblemente emocionado: "A ver si no me emociono. Se cierra una etapa muy especial. He estado en 126 programas. Esto ha sido un gran reto, pero me hicieron sentir como en una familia".

Socialité se despide definitivamente de su audiencia tras ocho años en antena

Y ha agradecido la confianza depositada en él a la dirección del programa: "Gracias por darme esta oportunidad cuando más lo necesitaba. Gracias al equipo, he aprendido muchísimo de vosotros. Gracias, María, por haber estado a mi lado: me has hecho el trabajo mucho más fácil. Y gracias a vosotros, que estáis al otro lado, porque sin vosotros no hubiera sido posible. Hasta siempre. Os quiero mucho", ha concluido entre lágrimas.

Antonio Santana y María Verdoy

Por su parte, Verdoy ha querido destacar: "Yo me siento muy agradecida por esta aventura, que no era fácil. Espero haber estado a la altura, porque soy muy bajita. he tenido un compañero de baile increíble, fue un placer bailar contigo. Hoy se termina un programa que ha hecho historia en la televisión y las historias se hacen caminando. Toca reconocer a quien dio los primeros pasos, un equipo con ganas y esencia. que creo un universo único y libre".