Matías Prats habla en 'El Hormiguero' de la visita de los Reyes tras la DANA en Valencia: "Fue un acto de enorme dignidad. No dieron un paso atrás"

Matías Prats y Susanna Griso son los invitados de este jueves en El Hormiguero. La entrevista ha arrancado con la confesión de ambos de cómo pidieron personalmente desplazarse a Valencia para cubrir sobre el terreno los estragos de la DANA. Una decisión que, según ha contado el veterano presentador de Antena 3 Noticias, respondió a una cuestión de pura vocación informativa.

El periodista y recién estrenado abuelo ha detallado cómo vivió aquello: "Hablé con el director y le dije: 'Necesito estar allí, mandadme de reportero, quiero estar en la calle, hablar con los vecinos, recibir sus peticiones, poner el foco en lo que estaba pasando…'", ha confesado. En Paiporta, comprobó "de primera mano la dificultad que había para moverse". "Había un enorme dolor, una frustración tremenda, y esa sensación de que necesitaban ayuda", ha relatado.

Además, ha detallado el escenario que se encontró al llegar: "Era devastador, con barro hasta arriba, casas reventadas...". "Hay que comprender el sufrimiento, el dolor que residía en esas calles de Paiporta", ha destacado.

Sobre la visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, a Valencia un día después de la tragedia, acompañados por Pedro Sánchez y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, ha contado: "El presidente del gobierno se dio la vuelta, lo que más me sorprendió es que el rey y la reina siguieran adelante, recibiendo barro… No retrocedieron ni se agacharon en ningún momento. Él quiso estar con ellos. El rey trató de escuchar a la gente que estaba ahí. Fue un acto de enorme dignidad. Actuaron más que de forma correcta. No dieron un paso atrás", ha destacado.