Matías Prats bate todos los récords con 10.000 informativos a sus espaldas: "No vislumbro el final, me van a tener que soportar un poquito más"

Matías Prats celebra 50 años en la televisión y 10.000 informativos como presentador, entre el tiempo que pasó en TVE y el que lleva en Antena 3 (27 años). Es el primer periodista español que alcanza dicha cifra en la historia de la televisión en España e incluso a nivel europeo. "Me siento muy afortunado de haber podido contar la Historia durante tanto tiempo, de haber podido conectar con generaciones enteras y vamos a seguir insistiendo. De momento no vislumbro el final, así que me van a tener que soportar todavía un poquito más", explica el comunicador.

La televisión en la que comenzó Matías Prats no tiene nada que ver con el sector audiovisual actual. "Entonces era un medio casi artesanal y limitado, que pasó a convertirse en lo que es hoy: una industria global y con una capacidad de influencia enorme", explica. "En aquellos años todavía dominaba el blanco y negro y se emitían programas casi experimentales en color. En España sólo existían dos canales, La 1 y UHF, y si querías cambiar de canal tenías que levantarte y cambiarlo en el aparato porque no existía el mando a distancia". "Aunque creo que lo más trascendente ha sido el aumento del número y de la oferta. Hoy convivimos con múltiples plataformas, con inmediatez constante y, por supuesto, con una audiencia más activa y exigente. Ha cambiado la forma, la velocidad, la estética, la tecnología… pero se mantiene la figura del periodista, del presentador fiel a sus principios, que deberían ser siempre el rigor, el compromiso con la verdad y el respeto al espectador", señala.

La muerte de Franco, el golpe de Estado del 23F, el 11S, el 11M, la abdicación del rey Juan Carlos... Matías Prats lo ha contado todo desde la primera vez que se puso delante de una cámara. "Era un chaval, inexperto y soso. Podía haber sido la primera y la última ocasión en participar en un informativo. Pero tuve el golpe de suerte de que ningún jefe, por lo que se vio, pudo seguir aquel primer informativo. Mis compañeros se esforzaron en corregirme y pude seguir. Aunque mi prueba de fuego fue el 23-F, en el que tuve que comentar el directo con las imágenes que nos llegaban del Congreso. Di paso, posteriormente, a las del momento del asalto. Mi trabajo, lo confieso, no fue de nota", rememora.

Sobre sus 27 años en Antena 3, Prats recuerda que su llegada tuvo mucho que ver con "la fuerza y la ilusión que pusieron para que yo viniera a esta Casa todos los que habían sido mis compañeros, empezando por la propia Susanna Griso, Jesús Hermida, Olga Viza… Fue un cambio transcendental en mi carrera. Hay que recordar que llevaba 23 años en la televisión pública. Entonces, dar ese salto era un gran reto, pero también una buena oportunidad para crecer en un entorno distinto y más competitivo". El presentador también recuerda "el debut, junto a Susanna Griso, en aquel primer informativo. Después, llegaría el programa de noticias más largo de la cadena: la cobertura de los atentados del 11-S. También tuve la oportunidad de dar en directo el final de ETA y fui a cubrir el accidente de tren de Angrois, la muerte de Adolfo Suárez, el volcán de La Palma, y, sobre todo, algo que me ha marcado mucho: la catástrofe de la DANA en Valencia".

Matías Prats, líder del fin de semana en Antena 3 Noticias

Matías Prats también ha sido una referencia en la información deportiva (Estudio Estadio, retransmisiones de la Champions) y ha participado en la cobertura de seis Campeonatos del Mundo de Fútbol y seis Juegos Olímpicos, entre los que destaca Barcelona 92. En Antena 3 ha pasado por todas las ediciones de informativos y ahora es el líder del fin de semana (16% de media) con Mónica Carrillo, con quien hace tándem. Arrasa a las 15.00 (21,1%) y también gana por la noche (21.00) a todos sus rivales.