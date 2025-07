Ruth Núñez confiesa que 'Yo soy Bea' le hizo "mella": "No podía estar en sitios públicos sin caracterizar"

Ruth Núñez se ha sincerado, dos décadas después, sobre su experiencia como la protagonista de Yo soy Bea. La serie de Telecinco, que arrasó entre 2006 y 2008, contaba la historia de una oficinista que "era válida aunque fuera fea, pero había que hacerla guapa para completarlo todo", ha explicado la actriz.

"Era una persona valiosa en sentimientos, en inteligencia y en el trabajo, pero había que volverla guapa", ha contado Ruth en el podcast Con los pies en el cielo. La actriz ha profundizado en las cosas que tuvo que soportar en aquel momento y cómo tuvo que seguir un acuerdo "absurdo". "Había una cosa no escrita, pero acordada, por la que yo no podía estar en sitios públicos no caracterizada. O iba disfrazada de Bea o no podía ir", ha asegurado Ruth Núñez sin entender el motivo, ya que el público conocía su aspecto físico tras aparecer en Compañeros.

La protagonista de Yo soy Bea se arrepiente de algunas decisiones al no haber podido disfrutar del éxito de la serie como el resto de sus compañeros. "Hubo muchas cosas que no pude hacer, como ir a premios", ha explicado la actriz. "A día de hoy creo que me lo tendría que haber saltado", ha sentenciado. Además de no poder asistir a eventos públicos, Núñez ha confesado que la grabación de la serie le hizo "mella" y lo pasaba mal cuando iba por la calle porque la gritaban "fea" y "tonta".

Las campanadas de 2006

Fue tal el éxito que tenía la serie de Telecinco, que Ruth Núñez, Alejandro Tous y Norma Ruiz (los intérpretes de Álvaro y Bárbara) fueron los encargados de dar las Campanadas de Nochevieja en 2006. A pesar de la gran oportunidad, Núñez tuvo que ir 'disfrazada' de su personaje para tener "dos guapos y una fea".

"Doy gracias de que contaran conmigo porque fue algo muy emocionante para mí, pero las hicimos así porque yo no podía ir mona. Había que poner a dos guapos porque de eso va la tele... y porque la otra va fea", ha confesado. Además, hace un reflexión sobre los valores de la serie: "Este personaje que llama a toda una masa que se siente identificada no puede salir en solitario porque necesita belleza. Esto es horrible".

