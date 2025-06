La abogada de la familia de Edwin Arrieta, Beatriz Uriarte, y el paparazzi Jordi Martín salen juntos

Beatriz Uriarte se ha convertido en una de las abogadas más mediáticas de España. Hace año y medio era una auténtica desconocida pero, tras ponerse al frente de la defensa de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado por Daniel Sancho, es mucho más visible. De hecho, es contertulia en diferentes espacios televisivos, como TardeAR y El programa de Ana Rosa, donde ha podido relacionarse con muchos rostros televisivos.

No es extraño encontrársela en algún evento del mundo televisivo o en el cumpleaños de algún colaborador de los programas en los que participa. En uno de estos eventos conoció al hermano de Sofía Suescun, Cristian Suescun, con quien mantuvo una relación. No duró mucho, pero sí lo suficiente para que se les fotografiara juntos.

Cristian Suescun

Poco después se supo —y ellos lo confirmaron— que comenzó otra relación con Anuar Beno, hermano de Asraf Beno y, por tanto, cuñado de Isa Pantoja. También se les fotografió juntos, incluso besándose, y han respondido a las preguntas de algunos reporteros sobre su relación.

Beatriz Uriarte y el cuñado de Isa Pantoja

"Sí, la verdad es que estoy muy ilusionado. Me ha devuelto la ilusión, estoy muy contento y con ganas de verla más", decía el cuñadísimo de la hija de Isabel Pantoja. Se conocieron en una premier y fue un flechazo. Los sentaron juntos y, según cuenta Anuar, "hubo risas y cachondeo, y no la dejé escapar".

Sin embargo, esta historia también llegó a su fin. Beatriz y Anuar ya no están juntos. Y no lo sabemos porque ellos lo hayan contado, sino porque, según ha podido saber Informalia, la letrada ha comenzado otra relación: él también es muy conocido. Se trata del paparazzo Jordi Martín, con quien, según nos cuentan, lleva viéndose un par de meses. Desayunos juntos, escapadas, cenas con amigos y ramos de flores decoran este curioso noviazgo. Beatriz se ha rendido al fotógrafo, o viceversa. Jordi ahora también es reportero en un programa del canal Univisión, de la televisión de Miami. De hecho, actualmente se encuentra en Venecia cubriendo la boda de Jeff Bezos, dueño de Amazon, con Lauren Sánchez.

La letrada penalista del despacho de Juango Ospina y el reportero no se esconden y se les puede ver juntos cuando sus trabajos se lo permiten. Una vez conocida la relación, es fácil encontrar en sus redes sociales los corazones que se dedican y los mensajes en los que comparten lo felices e ilusionados que están. Beatriz no es la primera relación que Jordi Martín mantiene con alguien del mundo televisivo. Ya estuvo con Alexia Rivas, quien no tiene precisamente buenos recuerdos de él. ¿El motivo? Queda claro en lo que la propia Alexia declaró en Viernes Deluxe: "Jordi Martín tiene una orden de alejamiento por el Juzgado de Violencia de Género. No se puede acercar a mí a menos de medio kilómetro", confesaba. Además, añadía más detalles: "Esta persona ha estado acosándome y amenazándome durante dos años". Alexia trabaja es periodista, trabajó en Socialité como reportera y redactora y saltó a las sillas de los espacios tras alcanzar la fama por su mediática relación con Alfonso Merlos (novio de Marta López por entonces), cuando se la vio en la época del encierro por el el Covid pasar por detrás de su amigo cuando estaba haciendo una conexión, el famoso Merlos Place. No es descartable que, a partir de ahora, algún asunto legal que el fotógrafo Jordi Martín pueda enfrentar lo lleve Beatriz Uriarte. Y no es una mala opción, porque su carrera como abogada es muy destacada.