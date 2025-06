Un colaborador de 'La familia de la tele' raja sobre el final del programa y señala su gran error: "Trabajaban con miedo"

El viaje de La familia de la tele por TVE ha sido muy tortuoso. La trayectoria del programa terminó de forma abrupta la semana pasada después de mes y medio de malas audiencias, y ahora el equipo intenta recolocarse y buscar una salida tras el fiasco de su travesía por la cadena pública.

Ahora es tiempo de reflexión y análisis sobre lo que ha podido fallar, porque La familia de la tele fue un fracaso desde el primer día y provocó un rechazo radical entre los espectadores. Bob Pop, uno de los colaboradores del magacín, ha analizado lo ocurrido y ha sacado algunas conclusiones.

"Voy a ser muy sincero, creo que el primer error y el primer problema de La familia de la tele fue que lo cancelaran cuando murió el Papa. Porque si tú, como Televisión Española, creas un contenedor diario de gente muy dispar que viene de lugares muy distintos y de repente se muere el Papa, pues deja ese programa, apuesta por ese programa y lleva a expertos, pero conviértelo en otra forma de contar la actualidad", ha reflexionado el colaborador de la Cadena SER.

"Escuchar a Belén Esteban preguntándole a alguien sobre los tejemanejes del Vaticano me hubiese interesado muchísimo", ha dicho. En este sentido, Bob Pop cree que "el gran miedo que tuvieron fue no creerse desde dentro de TVE lo que habían comprado, y ahí todo empezó a ir regular".

Bob Pop ha lamentado el final precipitado de La familia de la tele porque "me creía mucho ese proyecto". "Reconozco que las veces que fui, fui muy feliz allí. Descubrí que María Patiño nos escucha todos los lunes", ha explicado en Hoy por hoy. "Me ha dado mucha pena porque había gente muy válida". Asimismo, Bob Pop ha hecho una reflexión mucho más directa. "Hay algo que sí me sorprendió mucho de todo el equipo de La familia de la tele y es su capacidad para aprender, pero también su necesidad de no trabajar con miedo. Y trabajaban con miedo", ha espetado sobre uno de los motivos que han podido afectar al resultado final del programa.