Antonio Rossi sentencia en 'Vamos a Ver' quién será el próximo expulsado de 'Supervivientes'

Esta noche se celebrará la final de Supervivientes 2025. Tras más de 100 días viviendo en Honduras, los concursantes han viajado a España y conocerán quién es el ganador del reality en los estudios de Mediaset. En el programa de este lunes de Vamos a Ver, los colaboradores opinaron sobre quién será el primer expulsado o quién tiene más posibilidades de alzarse con el gran premio.

Hay que tener en cuenta que uno de los cuatros finalistas será expulsado nada más llegar a Mediaset en helicóptero. Los nominado son Montoya, Anita y Borja tras convertirse en líder Álvaro Muñoz Escaasi en la Noria infernal. El superviviente con menos votos no podrá disputar los juegos de la gran final, quedándose a las puertas de los 200.000 euros.

"A lo mejor me equivoco, pero creo que la final va a ser Escassi, Montoya y Anita", espetó Antonio Rossi con gran seguridad y estando convencido de que Borja no tiene opción. Por lo contario, su compañera Alexia le rebatió explicando que "Borja puede estar en la final". A pesar de esto, Pepe del Real se unía al pensamiento de Rossi: "No, van a estar Anita, Montoya y Escassi".