Laura Madrueño rompe a llorar al conocer el nombre del último expulsado de 'Supervivientes': "Tengo la piel de gallina"

La gala de este jueves de Supervivientes ofreció su última expulsión antes de proclamar a los cuatro finalistas que se enfrentarán el próximo martes a la gran final del programa. Lucharán para poder conseguir los 200.000 euros de premio.

Con Damián, Escassi y Borja en la palestra, el ex participante de La isla de las tentaciones fue el primer salvado al recibir una ducha de agua. Con un duelo muy reñido entre el deportista olímpico y el jinete, la audiencia finalmente opto por Álvaro Muñoz Escassi como cuarto finalista dejando a Damián fuera del concurso a escasos días de proclamar el ganador.

Todos los compañeros apoyaron al karateca español con halagos y piropos mientras también daban la enhorabuena a Escassi. El deportista quiso decir unas palabras antes de marcharse: "Agradezco muchísimo al programa poder haber vuelto, porque ahora me voy tranquilo de verdad. Antes también me iba bien pero no con ellos... esta vez ha sido increíble. Me voy con gente en el corazón maravillosa y con grandes amigos. Y ahora sí que sí me voy a casa".

Laura Madrueño también le agradeció al ex concursante su sacrificio durante la aventura con unas emotivas palabras: "Queremos darte las gracias de nuevo por haber vuelto, por toda tu experiencia y por haberlo hecho con esas ganas y haber sido un ejemplo de superación diaria y competitividad. Ha sido una súper sorpresa conocerte. Sé que ha sido muy complicado... son muchos días y habéis tenido muchas rencillas. Terminar así es mejor para ti".

Quintero resaltó la dificultad que había sido volver al programa ya que a pesar de haber podido comer y ducharse durante 24 horas, le afectó mucho a nivel mental por estar ya con su familia. "Yo soy el primero que dije que era injusto volver, pero el remedio es peor a la enfermedad. Lo que hice es muy sacrificado, vi a mi familia y volví a meter mi cabeza aquí...", explicó ante las crítica de su vuelta.

Jorge Javier sorprendió al superviviente al desvelarle que "eras el favorito de mi hermana Esther, te ha votado en todo momento para salvarte". "Te lo dije en su momento que te agradecía como concursante que podías haber optado por haber pasado desapercibido y has jugado, has arriesgado... de verdad, te lo agradecemos todos los que hacemos Supervivientes", manifestó el presentador, agradeciendo a Damián el buen concurso realizado y asegurando que "había sido un placer contar con él en esta edición".

Laura Madrueño rompe a llorar

La presentadora no pudo contener las lágrimas al ver que Damián se marchaba de la palapa y ya solo quedaban cuatro concursantes. Madrueño se rompió al ver el final de esta aventura. "Tengo la piel de gallina... es un momento que parece que no va a llegar nunca... somos muchos, este programa es súper largo y es muy complicado, para vosotros los que más. Es una experiencia muy intensa para todos los que estamos trabajando tantos meses fuera de casa. Nos da mucha pena dejar esto aquí y volver a casa", señaló la presentadora desde Honduras, mostrándose muy afectada por el cierre del programa.

Además, Madrueño tendrá que cerrar la palapa el próximo domingo, diciendo adiós a sus estancia en Honduras y volviendo a Madrid para celebrar la gran final el próximo martes 17 de junio.