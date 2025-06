Audiencias: Viernes negro de TVE que se desploma con La Familia de la Tele y el desastre en prime time

TVE se desangra los viernes en prime time, sin una oferta competitiva que pueda hacer frente al todopoderoso entretenimiento de Antena 3 o incluso al músculo comercial de Telecinco. La media diaria de la cadena pública se resiente y lanza una señal clara: o se reacciona pronto o los mínimos actuales acabarán siendo la nueva normalidad. Sin acontecimientos y dopajes como el fútbol o Eurovisión, José Pablo López arrastra el dato del viernes por los infiernos (no llega al 5%) en prime time y es la última opción de las grandes cadenas, por detrás de Antena 3, Telecinco, La Sexta y Cuatro.

Ni los santos ni los datos salvaron a La 1 de Televisión Española en un viernes que será recordado como uno de sus más grises. Mientras Antena 3 celebraba otro viernes de éxito con Tu cara me suena, que arrasó con un imbatible 21,9% de cuota de pantalla y 1.683.000 espectadores, TVE parecía ausente de la competición, deslizándose hacia datos que rozan el sonrojo. En la franja estelar, la cadena pública volvió a tropezar con su apuesta de ficción: Weiss & Morales. Lejos de encontrar su sitio, la serie no solo no mejora, sino que profundiza su crisis, quedándose en un pobre 4,8% y 471.000 espectadores, una caída de -1,4 puntos respecto al viernes anterior. Una cifra que no solo preocupa por sí sola, sino que lastra gravemente la media diaria de La 1.

En contraste, Telecinco resistió con ¡De viernes!, que sin brillar, logró mantener con el dramón de Marta Peñate o el consuegro de Terelu Campos (con los hijos condenados por intento de asesinato) cierta dignidad (nos referimos al dato) con un 11,2% de cuota y 844.000 espectadores, marcando estabilidad en una noche donde lo que no se hunde, se celebra. Cuatro, por su parte, sumó con su blockbuster cinematográfico, que reunió a 737.000 espectadores y subió hasta el 7,5% de cuota, mientras que Equipo de investigación en laSexta perdió fuerza y bajó hasta un 5%. Es decir, La 1 es quinta opción. Tampoco en la tarde le fueron mejor las cosas a TVE. La familia de la tele cayó en su edición del viernes y se conformó con un 5,9% y 518.000 espectadores, tras haber subido un poco el jueves. A pesar de una ligera mejora del contenedor que la alberga (9%), el descenso de medio punto respecto al día anterior refleja una tendencia preocupante. En ese contexto, los únicos bálsamos para La 1 fueron Valle Salvaje y La Promesa, que lograron un 9,2% y un 13,7% respectivamente, confirmando que las tardes de la cadena pública aún tienen algo de músculo si se cuidan las novelas. Pero no es suficiente.