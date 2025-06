Àngels Barceló anticipa ante su posible salida de la Ser: "No me iré ni ofendida ni enfadada"

Àngels Barceló, que cumple 62 años en septiembre, no tiene asegurada su continuidad al frente de Hoy por Hoy, en las mañanas de la Cadena SER, a pesar de que las cifras de audiencia le otorgan un sólido liderazgo frente a sus competidores de COPE y Onda Cero. Con todo, y como comentábamos este jueves, el actual editor de la emisora, en pleno proceso de reestructuración del grupo mediático, no descarta la salida de la periodista catalana.

La propia Àngels abordó el tema este jueves en Llàpis de Memòria', espacio de la cadena de Prisa en Cataluña.

La comunicadora, una de las voces más reconocidas del periodismo radiofónico en España, dejó claro cuál será su futuro profesional tras su paso por el programa líder de la radio española. En una entrevista concedida al citado espacio, habló sobre su trayectoria y su decisión de poner punto final a su carrera una vez cierre esta etapa.

Actualmente, Hoy por hoy continúa en lo más alto de las audiencias. En el último Estudio General de Medios (EGM), el programa matinal de la Cadena SER reafirmó su liderazgo con 3.170.000 oyentes, mejorando sus cifras respecto a la oleada anterior y superando los registros del primer EGM del año pasado. Bajo la dirección y presentación de Barceló, el espacio ha consolidado su posición como referente informativo en la radio española.

Durante la entrevista, Barceló recordó el momento en que asumió la conducción del matinal, tras su exitoso paso por Hora 25: "Yo era muy feliz en Hora 25. Me volví a complicar la vida en una edad en la que uno piensa que ya no quiere complicarse la vida. ¿Pero cómo dices que no?", dijo aludiendo al compromiso profesional y la vocación como motores de su decisión.

Sobre la exigencia de su trabajo diario, la periodista fue tajante: "Es un programa de una exigencia tremenda. Es una trituradora, no solo por el horario, sino porque todo el mundo está pendiente de lo que dices, lo que no dices, lo que haces, lo que no haces…".

Este viernes, durante la emisión del programa, Javier Aroca, contertulio del programa y con vinculaciones personales con Barceló, bromeó ironizando que hacer el espacio desde Elche, donde se emite el informativo, es un bonito "regalo de despedida".

Pero, bromas o guiños aparte, y en cuanto a lo que vendrá después para Barceló, la periodista lo tiene claro: Hoy por hoy será su último proyecto en los medios de comunicación. "Pienso que, después de toda mi carrera profesional, es la mejor manera de acabarla. El mejor lazo que le podía poner. Lo tengo muy claro", aseguró. Y añadió, con naturalidad y sin resentimientos: "Estaré hasta que me jubile o me jubilen. Es algo que tengo muy asumido, que las empresas pueden prescindir de ti cuando quieran. Si un día consideran que tiene que ser otra persona quien se siente a hacer este programa, yo no me iré ni ofendida ni enfadada".